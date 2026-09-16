Canastitas de atún: una receta fácil y perfecta para cualquier ocasión
Una receta práctica y sabrosa que combina atún, verduras y queso en pequeñas canastitas de masa, ideales para resolver una comida rápida, una picada o una entrada sin complicaciones.
Si buscás una preparación sencilla, rendidora y con pocos ingredientes, estas canastitas de atún son una opción ideal. Se pueden servir como entrada, acompañamiento o incluso como una comida rápida para resolver el almuerzo o la cena.
Ingredientes
- 12 tapas de empanadas
- 2 latas de atún al natural o en aceite
- 1 cebolla
- 1/2 morrón
- 2 huevos
- 100 gramos de queso cremoso o mozzarella
- 2 cucharadas de queso crema
- Sal, pimienta y pimentón a gusto
- Aceite, cantidad necesaria
- Perejil fresco, opcional
Cómo preparar las canastitas de atún
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1. Preparar el relleno.
Picar finamente la cebolla y el morrón. Colocar un poco de aceite en una sartén y cocinar hasta que las verduras estén tiernas.
2. Incorporar el atún.
Escurrir bien las latas de atún y agregarlas a la sartén. Mezclar durante unos minutos y retirar del fuego.
3. Armar la mezcla.
Pasar el preparado a un recipiente y sumar los huevos, el queso crema y parte del queso cortado en pequeños cubos. Condimentar con sal, pimienta y pimentón. Si se desea, agregar perejil picado.
4. Formar las canastitas.
Colocar las tapas de empanadas en moldes para muffins, presionando suavemente para darles forma de canasta. Distribuir el relleno en cada una y terminar con un poco de queso por encima.
5. Llevar al horno.
Cocinar en horno precalentado a 180 °C durante aproximadamente 20 minutos, o hasta que las tapas estén doradas y el queso gratinado.
Un dato para tener en cuenta
Las canastitas se pueden adaptar fácilmente con los ingredientes disponibles en casa. Se les puede agregar choclo, tomate, aceitunas, huevo duro o incluso reemplazar el queso por una opción sin lácteos.
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