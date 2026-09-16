Día seis de la Feria del Libro 2026 en Neuquén: cronograma y pronóstico para este miércoles 16

Con entrada libre y gratuita a la Feria Internacional del Libro 2026, el predio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) se convirtió en el paseo obligado de la semana.

Las familias que recorren las globas se encuentran con propuestas que van desde talleres didácticos para las infancias hasta muestras artísticas, espectáculos en vivo y contacto directo con las principales editoriales del país.

El cronograma completo para este miércoles 16

Las actividades se concentrarán en los tres auditorios simultáneos con entrada libre y gratuita. La hoja de ruta para hoy:

17:00 hs: La escritora Sol Buschiazzo presenta sus relatos «Un lugar de Sol» (Auditorio Marcelo Martín Berbel). En paralelo, la SADE Filial Neuquén expone las producciones del proyecto «Borges y su literatura» (Auditorio Irma Cuña), y Santiago Emanuel Ocampos brinda la charla «La gira de los Barrios» (Auditorio María Elena Walsh).

La escritora Sol Buschiazzo presenta sus relatos «Un lugar de Sol» (Auditorio Marcelo Martín Berbel). En paralelo, la SADE Filial Neuquén expone las producciones del proyecto «Borges y su literatura» (Auditorio Irma Cuña), y Santiago Emanuel Ocampos brinda la charla «La gira de los Barrios» (Auditorio María Elena Walsh). 18:00 hs: Desembarca el Western patagónico con un recorrido poético y audiovisual a cargo de Juan Pablo Caramellino y el director Ezequiel López (Auditorio Marcelo Martín Berbel). Además, Mariana Rizzuto coordina el laboratorio de escritura «Vuela el pez» (Auditorio María Elena Walsh).

Desembarca el Western patagónico con un recorrido poético y audiovisual a cargo de Juan Pablo Caramellino y el director Ezequiel López (Auditorio Marcelo Martín Berbel). Además, Mariana Rizzuto coordina el laboratorio de escritura «Vuela el pez» (Auditorio María Elena Walsh). 19:00 hs: Jorge Augusto Sapag presenta su libro «Vaca Muerta tesoro y faro para la Argentina» (Auditorio Marcelo Martín Berbel). Por su parte, Julia Marisa Esther Stagnaro expone la narrativa testimonial «Rompiendo las cadenas de la fibromialgia» (Auditorio María Elena Walsh).

presenta su libro «Vaca Muerta tesoro y faro para la Argentina» (Auditorio Marcelo Martín Berbel). Por su parte, Julia Marisa Esther Stagnaro expone la narrativa testimonial «Rompiendo las cadenas de la fibromialgia» (Auditorio María Elena Walsh). 20:00 hs: Cecilia Rayén Guerrero Dewey presenta la esperada biografía «Berbel: el latido de la Patagonia» (Auditorio Marcelo Martín Berbel). El cierre en el Auditorio María Elena Walsh estará a cargo del grupo literario Plumas azules con la antología «Desatando sueños».

El pronóstico: abrigo ligero y cuidado con el viento

Para quienes planean acercarse al predio ferial en el Parque Central, el factor climático jugará un rol clave. El Servicio Meteorológico anticipa una jornada de miércoles sin lluvias (0% de probabilidad) y con el cielo mayormente despejado.

Sin embargo, el dato de servicio del día pasa por el viento. Si bien la temperatura será agradable, con una máxima de 22°C y una mínima que arrancó en 5°C, las ráfagas dirán presente. Por la tarde se esperan vientos de hasta 50 km/h, que irán disminuyendo hacia la noche (bajando a velocidades de 13 a 22 km/h).

Diario RÍO NEGRO en el corazón del MNBA: streaming, libros y beneficios

El compromiso de Diario RÍO NEGRO con la comunidad se despliega con un anclaje directo en el terreno para llevar cada detalle de la feria a todas las plataformas: