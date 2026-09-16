Peso chileno hoy, 16 de septiembre: a cuánto cotiza y los detalles para viajar este miércoles
¿Cuál es el precio del peso chileno hoy, martes 15 de septiembre de 2026? Conocé la cotización de la divisa tras la apertura de los mercados y su diferencia cambiaria. Sumado a esto, te detallamos los valores del dólar oficial en el Banco Nación y del blue en las fronteras. Por último, consultá nuestra guía práctica sobre tarjetas y efectivo para optimizar tus gastos si vas a viajar a Chile.
Este miércoles 16 de septiembre, la divisa trasandina registró otra suba en las pizarras de referencia respecto a lo relevado en la jornada previa, un dato clave para los viajeros de Neuquén y Río Negro que planifican cruzar a Chile.
Ante este escenario, reaparece la duda a la hora de definir la mejor estrategia de pago: ¿conviene comprar efectivo o sigue siendo más conveniente abonar con tarjeta en los comercios del país vecino?
Peso chileno hoy: ¿a cuánto cotiza para viajar y comprar este miércoles 16 de septiembre de 2026?
miércoles 16 de septiembre de 2026. El relevamiento de la jornada en entidades financieras y plataformas de cambio, tales como Western Union y Xe, indica que la conversión del peso chileno cotiza hoy en un promedio de:
- $1.58 por unidad
Entonces, para quienes planifican sus compras del lado chileno, la referencia actual implica que se necesitan aproximadamente $160.344,80 (pesos argentinos) para obtener 100.000 pesos chilenos. Este valor es clave para el cálculo de presupuestos de viaje y consumos con tarjeta en el exterior.
Dólar y peso chileno: ¿a cuánto cotiza el dólar hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026?
Si planificás viajar a Chile este miércoles 16 de septiembre de 2026 y elegís manejarte en dólares, estos son los valores actualizados de la jornada:
Dólar oficial este miércoles 16 de septiembre de 2026:
- $1.480,00 para la compra
- $1.530,00 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA).
Dólar en el Banco Provincia de Neuquén (BPN) este miércoles 16 de septiembre de 2026:
- $1.475 para la compra.
- $1.545 para la venta.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, miércoles 16 de septiembre de 2026?
En septiembre de 2026, los principales pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro operan bajo el cronograma de invierno para garantizar la seguridad vial frente a las contingencias climáticas. Al respecto, Vialidad Nacional recuerda que las rutas presentan sectores con hielo y que la portación de cadenas es obligatoria.
Así se encuentran este miércoles 16 de septiembre de 2026, según el último reporte:
|Paso Fronterizo
|Provincia / Ruta de Acceso
|Estado al 16/09/2026
|Horario de Atención
|Observaciones e Indicaciones Oficiales
|Pino Hachado
|Neuquén (RN 242)
|INHABILITADO / CERRADO
|Suspendido
|Cierre preventivo por presencia de hielo, acumulación de nieve, viento blanco y fuertes heladas. Equipos viales operando.
|Cardenal Samoré
|Neuquén / Río Negro (RN 231 / Villa La Angostura)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Calzada despejada con bajas temperaturas y posible formación de hielo en sectores altos. Portación obligatoria de cadenas físicas.
|Mamuil Malal
|Neuquén (RP 60 / Junín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Tramo de ripio con acumulación de barro y heladas matinales. Baja adherencia en calzada. Uso obligatorio de cadenas físicas.
|Icalma
|Neuquén (RP 13 / Villa Pehuenia)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 19:00 hs
|Sectores con nieve acumulada e hielo en el acceso por Batea Mahuida. Portación obligatoria de cadenas. Exclusivo para vehículos menores y 4×4.
|Hua Hum
|Neuquén (RP 48 / San Martín de los Andes)
|HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Paso mixto (terrestre y lacustre). Calzada de ripio poceada con barro e hielo. Cadenas obligatorias y reserva previa en barcaza.
|Pérez Rosales
|Río Negro (Bariloche / Puerto Blest)
|HABILITADO
|08:00 a 18:00 hs
|Paso lacustre/turístico operativo con normalidad, sujeto a condiciones de navegabilidad en los lagos.
|Pichachén
|Neuquén (RP 6 / El Cholar)
|INHABILITADO / CERRADO
|Temporada invernal
|Inhabilitado por veda invernal debido a la acumulación de nieve en alta montaña.
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