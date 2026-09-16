Balacera en Cipolletti: imputaron a un joven tras disparos contra una casa y le secuestraron un fusil

El acusado fue imputado en una audiencia judicial que se desarrolló en Cipolletti.

Un joven fue imputado por una balacera contra el frente de una vivienda en Cipolletti y quedó detenido luego de una persecución policial. La Policía le secuestró un fusil calibre 7,6 milímetros de uso civil condicional, aunque la defensa sostuvo que esa arma no habría sido utilizada durante la agresión.

El hecho ocurrió el lunes 14 de septiembre alrededor de las 00:40, cuando el acusado llegó hasta una vivienda de calle Formosa junto a otro hombre, ambos a bordo de una motocicleta. Según la acusación fiscal, desde el rodado realizaron al menos tres disparos contra el portón de la casa y luego escaparon.

La persecución terminó en Mengelle

Efectivos de la comisaría 32 escucharon las detonaciones mientras patrullaban la zona e iniciaron la persecución. Los sospechosos no acataron la orden de detenerse y huyeron en distintas direcciones.

El acompañante escapó a pie, mientras que el conductor continuó en la motocicleta hasta que fue interceptado en calle Mengelle al 2000.

Durante la detención, los policías secuestraron el fusil calibre 7,6 milímetros, que el acusado llevaba sin contar con la autorización legal correspondiente.

La Fiscalía todavía debe peritar el arma

El fiscal adjunto Gabriel Lamas formuló cargos por daño, resistencia a la autoridad y tenencia ilegal de arma de fuego. Para sostener la acusación, presentó actas policiales, peritajes preliminares del Gabinete de Criminalística y testimonios que dan cuenta de un conflicto previo entre las familias involucradas.

Durante la audiencia, la Fiscalía indicó que todavía resta determinar la aptitud de disparo del fusil secuestrado. Además, en el lugar donde se produjo el ataque fueron levantadas vainas de escopeta calibre 12/70.

La defensa oficial, a cargo de Horacio Briges Doyhenard, no cuestionó la formulación de cargos ni las medidas cautelares. Sin embargo, señaló que el arma encontrada en poder del acusado no sería la utilizada en el ataque.

Siete días de prisión preventiva

Aunque el imputado no registra antecedentes penales computables, la Fiscalía pidió una prisión preventiva de siete días o hasta la colocación de un dispositivo de rastreo satelital, debido al riesgo de entorpecimiento de la investigación.

Una vez instalado el dispositivo, deberá cumplir una prohibición de acercamiento de al menos 500 metros respecto de la víctima y de su vivienda, además de una prohibición absoluta de contacto.

La jueza de Garantías Rita Lucía tuvo por formulados los cargos, habilitó una investigación penal preparatoria por cuatro meses y avaló la medida cautelar solicitada. Las restricciones comenzarán a regir cuando sea colocado el dispositivo de monitoreo y se mantendrán durante el plazo de investigación.