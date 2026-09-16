Carlos Presti puso paños fríos al conflicto por Malvinas: el Gobierno mantiene el reclamo por «vía diplomática», pero refuerza la defensa del Atlántico Sur

El ministro de Defensa, Carlos Presti, pidió que «no haya trasnochados» por la causa Malvinas y sostuvo que el reclamo de soberanía no escalará bélicamente, sino que se mantendrá por la vía «diplomática y pacífica«. El funcionario de Javier Milei también expresó su rechazo a la «guía de apoyo« brindada por el Reino Unido para las empresas que operan en el archipielago y dio detalles sobre las obras en la Base Naval Integrada, que dijo que ahora es «la nada misma».

Presti anunció que los trabajos en la Base iniciarán en enero y llevarán un plazo de cuatro años con una demanda de $450 millones de dólares. También, el ministro de Defensa habló sobre la alianza con Estados Unidos y afirmó que permite al país «lograr la integridad territorial» mediante la incoporación de nuevos equipamientos para las Fuerzas Armadas.

Un reclamo «totalmente lícito»: los argumentos del Gobierno frente al rechazo del Reino Unido

“Es para nuestra protección, para brindar la seguridad y la integridad territorial de nuestro país. De ninguna manera tiene vinculación con otras cuestiones de carácter internacional”, afirmó Presti.

En declaraciones radiales, expresó que «nuestro reclamo de soberanía es totalmente lícito, diplomático y pacífico». A su vez, apuntó contra la guía de apoyo emitida por el Reino Unido para las empresas petroleras que operan en el archipiélago.

Reciéntemente, el Reino Unido compartió una guía de apoyo para las firmas que operen en las Islas titulada «Doing business with the Falkland Islands«. El documento sostiene que la legislación argentina no se aplica en las islas y expresa el apoyo de Londres a las compañías (también subsidiarias o proveedoras) que trabajen en el territorio.

El texto recomienda, entre otros puntos, acudir a un asesoramiento jurídico en caso de recibir amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas.

Ante la publicación, el Ministro de Relaciones exteriores cuestionó la postura británica por apoyar actividades que considera «ilegales» . En ese escenario de tensión por los recursos naturales, Presti aseguró que el último paquete de medidas impulsado por el presidente Milei permitirá un mayor control del Atlántico Sur. “Vamos a poder mostrarles a los argentinos que la República Argentina tiene presencia en el Atlántico Sur de manera concreta”, indicó.

Una Armada Argentina con capacidades militares del «siglo XXI»

El ministro también destacó los anuncios sobre la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, la cual visitó junto al canciller Pablo Quirno en los últimos días. «La Armada va a poder tener una base naval con capacidades del siglo XXI. A su vez, también va a derramar para tener un polo logístico en la ciudad de Ushuaia y nos va a permitir facilitar el ingreso a la Antártida Argentina”, señaló.

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Actualmente, Presti indicó que en la Base Naval «literalmente no hay nada, es la nada misma. Hay un monolito y un contrapiso de cemento para un futuro parque”. En ese sentido, el ministro sostuvo que durante los últimos 40 años hubo «mucha retórica y muchas palabras», pero que no se realizaron acciones concretas.

Asimismo, el ministro de Defensa anunció que en enero empezarán las obras «en Petrel, que es el punto más cercano al continente blanco”. En la base antártica informó que se realizará la ampliación y consolidación de la pista de aterrizaje. Por las condiciones climáticas, explicó que las obras se desarrollarán entre diciembre y marzo próximo, mes en el que un Hércules ya podría aterrizar en la pista.