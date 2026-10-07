Canastitas de plátano con camarones: una receta diferente, crocante y llena de sabor

Canastitas de plátano crocantes, rellenas con camarones salteados, morrón y cebolla, una opción diferente para disfrutar como entrada. Foto ilustrativa.

Las canastitas de plátano con camarones son una alternativa original para salir de las recetas de siempre. La base se prepara con plátano verde, que se cocina, se aplasta y se vuelve a llevar al horno o a la sartén hasta quedar crocante.

El relleno suma camarones salteados con ajo y algunos vegetales, aunque se puede adaptar según los ingredientes disponibles.

Ingredientes

Para las canastitas:

2 plátanos verdes

Aceite, cantidad necesaria

Sal a gusto

Para el relleno:

250 g de camarones limpios

1 diente de ajo

½ morrón rojo

½ cebolla

Jugo de ½ limón

Perejil fresco

Sal y pimienta a gusto

Un chorrito de aceite de oliva

Cómo hacer canastitas de plátano con camarones

1. Preparar el plátano.

Pelá los plátanos verdes y cortalos en trozos de unos 4 o 5 centímetros.

2. Cocinar.

Freí los trozos en aceite caliente durante unos minutos, hasta que estén tiernos pero sin que lleguen a dorarse demasiado. También se pueden cocinar al horno o en una freidora de aire.

3. Darles forma.

Retirá los trozos y, mientras todavía están calientes, aplastalos con una prensa, un vaso o un utensilio similar. La idea es formar pequeños discos.

Colocá cada disco en un molde para muffins y presioná el centro para formar una pequeña canasta.

4. Volver a cocinar.

Llevá las canastitas a un horno fuerte, alrededor de 200 °C, hasta que estén doradas y crocantes. También pueden terminarse en aceite caliente.

5. Preparar los camarones.

En una sartén, calentá un poco de aceite y salteá la cebolla y el morrón picados. Agregá el ajo y, unos segundos después, incorporá los camarones.

Cociná durante pocos minutos, hasta que cambien de color. Sumá sal, pimienta y jugo de limón. Terminá con perejil fresco picado.

6. Armar y servir.

Rellená cada canastita de plátano con los camarones salteados y serví inmediatamente para conservar el contraste entre la base crocante y el relleno jugoso.

Un truco para que queden bien crocantes

La clave está en no aplastar demasiado fino el plátano y en darle una segunda cocción después de formar las canastitas. Así mantienen mejor la forma y quedan firmes para contener el relleno.

También se puede agregar palta, cilantro, cebolla morada o unas gotas de salsa picante para darle todavía más sabor.