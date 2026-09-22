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Yo Como

Cerdo agridulce: paso a paso para que esta receta esté en boca de todos

Nunca mejor usada la expresión "para chuparse los dedos", para este plato que nos propone @santigiorgini.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Cerdo agridulce: paso a paso para que esta receta esté en boca de todos

Nunca mejor usada la expresión "para chuparse los dedos", para este plato que nos propone @santigiorgini.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

carré de cerdo: 1 kg

claras: 4

almidón de maíz: 100 gr

chauchas: 100 gr

aceite de girasol: c/n

morrón rojo: 1

morrón verde: 1

zanahoria: 1

cebollas de verdeo: 2

salsa agridulce: c/n

jengibre: ½ cda.

chiles: 2

brotes de soja: 100 gr

arroz blanco cocido: 400 gr

PARA LA SALSA AGRIDULCE: --

vinagre de alcohol: 1 litro

agua: 1 litro

azúcar: 500 gr

ketchup: 300 gr

extracto de tomate: 1 cdita.

salsa de soja: 1 cda.

almidón de maíz: c/n

Preparación

Para la salsa agridulce: En una olla llevar a hervor la mezcla de vinagre, agua, azúcar, ketchup, extracto de tomate y salsa de soja. Opcional espesar con almidón de maíz una vez que hierve unos 5 a 10 minutos.

Para el salteado: Cortar en láminas finas el cerdo, salpimentar y pasar primero por almidón y luego por claras batidas. Calentar aceite en un wok y freír las piezas de carne sin que tome demasiada coloración. Reservar.

Calentar el wok con un poco de aceite nuevo y saltear la cebolla cortada rodajas finas, el jengibre en láminas y los morrones cortados en cuadrados o rombos. Luego agregar las chauchas cortadas al bies, y las zanahorias en rodajas finas. Cocinar unos minutos. Luego agregar el cerdo, los chiles en rodajas y la salsa agridulce. Si es necesario espesar con almidón diluido en agua. Por último incorporar los brotes de soja. Servir con el arroz blanco.


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