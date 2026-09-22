Cerdo agridulce: paso a paso para que esta receta esté en boca de todos

Lista de Ingredientes carré de cerdo: 1 kg claras: 4 almidón de maíz: 100 gr chauchas: 100 gr aceite de girasol: c/n morrón rojo: 1 morrón verde: 1 zanahoria: 1 cebollas de verdeo: 2 salsa agridulce: c/n jengibre: ½ cda. chiles: 2 brotes de soja: 100 gr arroz blanco cocido: 400 gr PARA LA SALSA AGRIDULCE: -- vinagre de alcohol: 1 litro agua: 1 litro azúcar: 500 gr ketchup: 300 gr extracto de tomate: 1 cdita. salsa de soja: 1 cda. almidón de maíz: c/n

Preparación

Para la salsa agridulce: En una olla llevar a hervor la mezcla de vinagre, agua, azúcar, ketchup, extracto de tomate y salsa de soja. Opcional espesar con almidón de maíz una vez que hierve unos 5 a 10 minutos.

Para el salteado: Cortar en láminas finas el cerdo, salpimentar y pasar primero por almidón y luego por claras batidas. Calentar aceite en un wok y freír las piezas de carne sin que tome demasiada coloración. Reservar.

Calentar el wok con un poco de aceite nuevo y saltear la cebolla cortada rodajas finas, el jengibre en láminas y los morrones cortados en cuadrados o rombos. Luego agregar las chauchas cortadas al bies, y las zanahorias en rodajas finas. Cocinar unos minutos. Luego agregar el cerdo, los chiles en rodajas y la salsa agridulce. Si es necesario espesar con almidón diluido en agua. Por último incorporar los brotes de soja. Servir con el arroz blanco.