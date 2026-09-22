Cerdo agridulce: paso a paso para que esta receta esté en boca de todos
Nunca mejor usada la expresión "para chuparse los dedos", para este plato que nos propone @santigiorgini.
Cerdo agridulce: paso a paso para que esta receta esté en boca de todos
Nunca mejor usada la expresión "para chuparse los dedos", para este plato que nos propone @santigiorgini.
Lista de Ingredientes
carré de cerdo: 1 kg
claras: 4
almidón de maíz: 100 gr
chauchas: 100 gr
aceite de girasol: c/n
morrón rojo: 1
morrón verde: 1
zanahoria: 1
cebollas de verdeo: 2
salsa agridulce: c/n
jengibre: ½ cda.
chiles: 2
brotes de soja: 100 gr
arroz blanco cocido: 400 gr
PARA LA SALSA AGRIDULCE: --
vinagre de alcohol: 1 litro
agua: 1 litro
azúcar: 500 gr
ketchup: 300 gr
extracto de tomate: 1 cdita.
salsa de soja: 1 cda.
almidón de maíz: c/n
Preparación
Para la salsa agridulce: En una olla llevar a hervor la mezcla de vinagre, agua, azúcar, ketchup, extracto de tomate y salsa de soja. Opcional espesar con almidón de maíz una vez que hierve unos 5 a 10 minutos.
Para el salteado: Cortar en láminas finas el cerdo, salpimentar y pasar primero por almidón y luego por claras batidas. Calentar aceite en un wok y freír las piezas de carne sin que tome demasiada coloración. Reservar.
Calentar el wok con un poco de aceite nuevo y saltear la cebolla cortada rodajas finas, el jengibre en láminas y los morrones cortados en cuadrados o rombos. Luego agregar las chauchas cortadas al bies, y las zanahorias en rodajas finas. Cocinar unos minutos. Luego agregar el cerdo, los chiles en rodajas y la salsa agridulce. Si es necesario espesar con almidón diluido en agua. Por último incorporar los brotes de soja. Servir con el arroz blanco.
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