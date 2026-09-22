Las dos opciones que tiene Boca para jugar la semifinal de la Sudamericana en Brasil

Boca espera conocer el escenario donde se medirá con Vasco por las semifinales de la Sudamericana. (Foto: FOTOBAIRES)

Boca se prepara para las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama que serán el 13 y el 20 de octubre en Buenos Aires y Brasil, respectivamente. El Xeneize sabe que no enfrentará al conjunto cruzmaltino en Sao Januario, con capacidad para poco más que 21 mil personas.

Con este escenario, el cuadro carioca deberá salir de su estadio y tiene dos opciones para recibir al Xeneize.

La opción A es el Estadio Maracaná, situado en su ciudad de origen, Río de Janeiro, que es manejado por Fluminense y Flamengo.

Boca podría volver al Maracaná después de la final de la Libertadores 2023.

La alternativa es el Estadio Mané Garrincha de Brasilia, que no tiene dueño y fue construido para el Mundial de Brasil 2014. Allí, Argentina venció 1-0 a Bélgica.

El Estadio Mané Garrincha, una alternativa para recibir a Vasco-Boca.

La determinación se tomaría este jueves y si no aceptan la localía en su ciudad, Vasco da Gama podría jugar lejos de su estadio, a casi 1000 kilómetros.

Ante esto según se pudo saber, Vasco no quiere jugar en la cancha de Botafogo, por lo que todo indica que se jugaría en el Maracaná o en el Mané Garrincha de Brasilia.

Boca espera hoy por el fallo del partido contra Vélez

Luego de que Vélez presentara el pedido de los puntos por una mala inclusión de Boca en el partido, el Xeneize se encuentra a la espera de conocer el fallo oficial de la Copa Argentina, que saldrá en la jornada de este martes, tras la reunión en AFA.

Tras la postergación de la semana pasada, en la que el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino remitió el expediente a la sesión especial del Comité Ejecutivo de este martes para dar a conocer su fallo respecto al reclamo del Fortín por el error de su rival de incluir a seis extranjeros en su planilla, llegó el día del veredicto.

Tal como se habló en los últimos días, se espera que la resolución sea favorable para el elenco de la Ribera, por lo que todo indica que el calendario seguirá tal como lo previsto, con el compromiso frente a Racing el próximo domingo, en el Gigante de Arroyito.

Cabe recordar que el encuentro se disputó el 2 de septiembre en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba, el equipo de Arruabarrena contó con Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero, el único que no sumó minutos.

Si esto constituye una falta que amerite un cambio de resultado, será el Comité Ejecutivo el que lo defina.