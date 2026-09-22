ANSES octubre 2026: cuándo cobran las asignaciones los titulares de Pensiones No Contributivas

En el marco del esquema mensual de pagos de la seguridad social, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó que el próximo jueves 8 de octubre 2026 liquidará las asignaciones familiares del régimen SUAF para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad.

A diferencia del cronograma habitual escalonado de ANSES para trabajadores registrados, en este segmento las transferencias bancarias se acreditarán en una única jornada operativa, sin distinción por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

La acreditación coincidirá con la puesta al cobro de los haberes asistenciales del mes, que incorporan la movilidad del 1,66% y el bono extraordinario de $70.000, y la apertura de las liquidaciones digitales en las plataformas de autogestión.

Octubre 2026: qué asignaciones liquida ANSES a titulares de Pensiones No Contributivas

Las personas que perciben Pensiones No Contributivas por invalidez tienen garantizada la cobertura del régimen de asignaciones familiares contributivas (SUAF), excluyendo el acceso a planes universales no contributivos:

Prestaciones habilitadas : cobran la asignación por hijo menor de 18 años, la asignación por hijo con discapacidad (sin límite etario) y la asignación prenatal durante el período de gestación.

: cobran la asignación por hijo menor de 18 años, la asignación por hijo con discapacidad (sin límite etario) y la asignación prenatal durante el período de gestación. Incompatibilidades normativas : al estar encuadrados dentro del sistema de asignaciones familiares, estos beneficiarios no pueden solicitar la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni la Asignación por Embarazo (AUE) .

: al estar encuadrados dentro del sistema de asignaciones familiares, estos beneficiarios no pueden solicitar la ni la . Acreditación de vínculos familiares: para percibir el beneficio de manera regular, ANSES exige que las relaciones de parentesco estén validadas en el padrón oficial mediante la presentación de los DNI originales de los integrantes del hogar, las partidas de nacimiento legalizadas y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) correspondiente en los casos que aplique.

Montos de asignaciones y haberes de las Pensiones No Contributivas en octubre 2026

Conforme a la fórmula de movilidad mensual indexada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), ANSES aplicará en octubre 2026 un incremento del 1,66% sobre todas las líneas del SUAF y los haberes previsionales:

Asignación familiar por hijo y prenatal: para los titulares de PNC , ubicados en el primer rango de ingresos del sistema, el importe mensual sube a $78.304 por menor a cargo.

para los titulares de , ubicados en el primer rango de ingresos del sistema, el importe mensual sube a por menor a cargo. Asignación por hijo con discapacidad: el monto por hijo asciende a $254.943 .

el monto por hijo asciende a . Haber de la PNC por discapacidad: por aplicación del Decreto 274/2024, el haber básico (70% de la jubilación mínima) pasa de $300.043,24 a $305.023,96 .

por aplicación del Decreto 274/2024, el haber básico (70% de la jubilación mínima) pasa de $300.043,24 a . Cobro bruto consolidado: con la inclusión íntegra del bono extraordinario de $70.000 ratificado por el Gobierno nacional, el haber asistencial totaliza $375.023,96, al que se le sumará de forma directa el importe de las asignaciones familiares correspondientes.

Fecha unificada de cobro en octubre 2026 y consulta de liquidaciones en Mi ANSES

El diseño operativo de ANSES fija una modalidad diferencial, para simplificar la percepción de los fondos de este universo: