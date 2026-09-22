La agenda completa del papa León XIV en Uruguay: las ciudades elegidas y qué santuario visitará

El papa León XIV hará en Uruguay su primer escala de su gira internacional en noviembre. Foto: Gentileza Vatican News.

El papa León XIV realizará del 6 al 17 de noviembre su primer viaje apostólico a América del Sur. Durante doce días visitará Uruguay, Argentina y Perú, con un recorrido por diez ciudades. La agenda que comenzará en Montevideo.

El itinerario fue publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La gira internacional concluirá en Lima.

La agenda del papa León XIV en Uruguay

Según detalló Vatican News, en Uruguay, el Pontífice permanecerá del 6 al 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida.

Entre los diferentes actos programados, el domingo 8 de noviembre, León XIV celebrará la Santa Misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en el día de su fiesta, coincidiendo con la peregrinación nacional que suele organizar el Episcopado uruguayo.

El medio oficial del Vaticano sumó que el sábado 7 el papa conocerá la realidad social del barrio de Casavalle, en la capital de la nación, específicamente en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Además se reunirá con el mundo de la educación en la Universidad Católica de Uruguay y presidirá una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo.

La culminación del viaje se dará el domingo a las 15.10, donde tendrá lugar una ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Será la primera visita de un Papa al país desde el viaje de san Juan Pablo II en 1988. El lema elegido para esta oportunidad fue «Les anuncio una gran alegría».

Esperan siete millones en visita del papa León XIV a Argentina

El gobierno argentino estimó ayer que unos siete millones de fieles se movilizarán en el país por la visita del del 8 al 11 de noviembre.

En cuatro días, el actual líder de la iglesia católica tiene previstas tres misas en espacios abiertos y encuentros apostólicos en la capital argentina y las provincias de Buenos Aires y Córdoba (centro), según la agenda del Vaticano.

«El programa refleja la amplitud de esta visita, en cuatro días tendrá encuentros pastorales, ecuménicos e interreligiosos», dijo el canciller Pablo Quirno en conferencia de prensa junto a representantes de la iglesia y del gobierno.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que Argentina se prepara «para el dispositivo de seguridad más grande de su historia» que abarca «tres jurisdicciones, tres aeropuertos, 11 eventos cerrados y tres masivos donde se espera un aforo global de siete millones de personas».

El gobierno nacional evalúa decretar asuetos especiales o feriados nacionales para facilitar la movilización de fieles.

Con AFP y Vatican News.