Cheesecake de pistacho: una versión irresistible del clásico postre cremoso
Una versión cremosa y elegante del clásico cheesecake, con el sabor inconfundible del pistacho y una base crocante que la vuelve irresistible.
Lista de Ingredientes
manteca: 80 gramos
galletitas de vainilla: 180 gramos

esencia de vainilla: 1 cucharada
huevos: 4
crema de leche: 300 ml
pasta de pistacho: 200 gr
queso crema: 600 gr
leche condensada: 1 lata
crema chantilly: 200 gr
pistachos picados: 100 gr
El cheesecake tiene tantas versiones como fanáticos alrededor del mundo, pero esta variante con pistachos conquista por su sabor sofisticado y su textura suave y aterciopelada. Con una base crocante de galletitas y una cobertura de crema chantilly, esta receta combina lo mejor de la repostería tradicional con un toque gourmet que eleva cualquier mesa dulce.
Preparación paso a paso
1. Precalentar el horno a 180°C.
2. Para la base, procesar las galletitas hasta obtener una textura arenosa. Agregar la manteca derretida y mezclar hasta integrar.
3. Cubrir el fondo de un molde de 24 cm de diámetro, presionando bien con el dorso de una cuchara. Reservar.
4. En un bol, mezclar el queso crema y la crema de leche hasta que queden bien integrados.
5. Sumar la pasta de pistacho y la leche condensada, mezclando hasta lograr una preparación uniforme.
6. Incorporar los huevos y la esencia de vainilla, batiendo suavemente. Verter la mezcla sobre la base de galletitas.
7. Hornear durante 50 a 60 minutos, hasta que el centro esté apenas firme.
8. Dejar entibiar a temperatura ambiente y luego refrigerar por al menos 4 horas (idealmente toda la noche).
9. Antes de servir, decorar con crema chantilly y pistachos picados.
Tip final
Podés reemplazar la pasta de pistacho por una casera, procesando los frutos secos con un toque de aceite neutro y miel. El resultado será más natural y perfumado.
