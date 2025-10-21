Cheesecake de pistacho: una versión irresistible del clásico postre cremoso

Lista de Ingredientes manteca: 80 gramos galletitas de vainilla: 180 gramos puerros: 4 esencia de vainilla: 1 cucharada huevos: 4 crema de leche: 300 ml pasta de pistacho: 200 gr queso crema: 600 gr leche condensada: 1 lata crema chantilly: 200 gr pistachos picados: 100 gr

El cheesecake tiene tantas versiones como fanáticos alrededor del mundo, pero esta variante con pistachos conquista por su sabor sofisticado y su textura suave y aterciopelada. Con una base crocante de galletitas y una cobertura de crema chantilly, esta receta combina lo mejor de la repostería tradicional con un toque gourmet que eleva cualquier mesa dulce.

Preparación paso a paso

1. Precalentar el horno a 180°C.

2. Para la base, procesar las galletitas hasta obtener una textura arenosa. Agregar la manteca derretida y mezclar hasta integrar.

3. Cubrir el fondo de un molde de 24 cm de diámetro, presionando bien con el dorso de una cuchara. Reservar.

4. En un bol, mezclar el queso crema y la crema de leche hasta que queden bien integrados.

5. Sumar la pasta de pistacho y la leche condensada, mezclando hasta lograr una preparación uniforme.

6. Incorporar los huevos y la esencia de vainilla, batiendo suavemente. Verter la mezcla sobre la base de galletitas.

7. Hornear durante 50 a 60 minutos, hasta que el centro esté apenas firme.

8. Dejar entibiar a temperatura ambiente y luego refrigerar por al menos 4 horas (idealmente toda la noche).

9. Antes de servir, decorar con crema chantilly y pistachos picados.

Tip final

Podés reemplazar la pasta de pistacho por una casera, procesando los frutos secos con un toque de aceite neutro y miel. El resultado será más natural y perfumado.

