35 min cronometro
Yo Como

Comer rico no es complicado: probá con estos rollitos de pollo con queso y espinaca

Una de tantas formas de hacer esta proteína. La sugerencia es de @lasrecetasdesimon.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

queso cremoso: c/n

queso reggianito: c/n

pechugas: 4

cebollas: 2

morrón: 1

espinaca: cantidad

mostaza: c/n

sal y pimienta: a gusto

manteca: 50 gr

harina: 50 gr

leche: 500 ml

nuez moscada: a gusto

Preparación

Cortamos a la mitad las pechugas de pollo. Las ponemos sobre una tabla y le damos unos golpecitos para que queden más tiernas.

Untamos con mostaza y le agregamos hojas de espinaca fresca, cebollita salteada y unos bastoncitos de morrón. Le ponemos dos bastones de queso cremoso y enrrollamos. Para que queden bien cerrados nos ayudamos con hilos de matambre.

Le ponemos un poco de aceite de oliva, condimentos y colocamos directamente en una fuente para horno. Cocinamos en horno pre calentado a 180° C por 20 minutos.

Mientras tanto preparamos una salsa blanca. En una ollita ponemos manteca, harina y vamos agregando leche de a poco, siempre revolviendo para evitar que se hagan grumos. Le agregamos un poco de queso rallado. Terminamos con pimienta negra y nuez moscada.

Sacamos los rollitos, en la misma fuente los bañamos con una buena cantidad de salsa y vuelven al horno por 15 minutos más. Así se obtiene un plato rico y fácil de hacer.


Preparación

