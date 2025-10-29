Comer rico no es complicado: probá con estos rollitos de pollo con queso y espinaca
Una de tantas formas de hacer esta proteína. La sugerencia es de @lasrecetasdesimon.
Comer rico no es complicado: probá con estos rollitos de pollo con queso y espinaca
Una de tantas formas de hacer esta proteína. La sugerencia es de @lasrecetasdesimon.
Lista de Ingredientes
queso cremoso: c/n
queso reggianito: c/n
pechugas: 4
cebollas: 2
morrón: 1
espinaca: cantidad
mostaza: c/n
sal y pimienta: a gusto
manteca: 50 gr
harina: 50 gr
leche: 500 ml
nuez moscada: a gusto
Preparación
Cortamos a la mitad las pechugas de pollo. Las ponemos sobre una tabla y le damos unos golpecitos para que queden más tiernas.
Untamos con mostaza y le agregamos hojas de espinaca fresca, cebollita salteada y unos bastoncitos de morrón. Le ponemos dos bastones de queso cremoso y enrrollamos. Para que queden bien cerrados nos ayudamos con hilos de matambre.
Tarta souffle de brócoli ¿probaste alguna vez?
Le ponemos un poco de aceite de oliva, condimentos y colocamos directamente en una fuente para horno. Cocinamos en horno pre calentado a 180° C por 20 minutos.
Mientras tanto preparamos una salsa blanca. En una ollita ponemos manteca, harina y vamos agregando leche de a poco, siempre revolviendo para evitar que se hagan grumos. Le agregamos un poco de queso rallado. Terminamos con pimienta negra y nuez moscada.
Sacamos los rollitos, en la misma fuente los bañamos con una buena cantidad de salsa y vuelven al horno por 15 minutos más. Así se obtiene un plato rico y fácil de hacer.
Comentarios