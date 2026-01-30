Cómo hacer bombones helados: altos en proteínas, riquísimos y saludables para el verano 

Comer saludable no tiene por qué ser aburrido. Hay una receta para preparar unos bombones helados de chocolate, frescos y deliciosos para el verano, que además son altos en proteína.

Estos bombones están rellenos de mantequilla de maní y leche en polvo, que aportan una gran cantidad de proteína, perfectos si entrenás y querés ganar más masa muscular o bien buscás alimentarte más saludable.

Están bañados en chocolate amargo derretido (cacao al 80%), que a diferencia del chocolate común, es una opción mucho más sana. Este tipo de chocolates se consiguen en dietéticas y vienen endulzados con stevia o edulcorantes similares.

Son muy similares al clásico Bon o Bon, pero en su versión saludable, ya que no llevan azúcar ni tantos químicos y conservantes. Cuando compres la mantequilla de maní, asegurate de que el único ingrediente sea «maní» y no tenga agregados innecesarios.

La receta fue compartida por la nutricionista dueña de la cuenta Nutrición y Salud, donde comparte diferentes recetas saludables, ricas y nutritivas para hacer en casa.

Receta de bombones helados de mantequilla de maní y chocolate

Ingredientes

1 taza de mantequilla de maní.

3/4 taza de leche en polvo.

Edulcorante (el que quieras).

Chocolate amargo derretido.

Preparación

En un bowl, colocar la mantequilla de maní, la leche en polvo y el edulcorante.

Mezclar hasta que se forme una masa que se pueda manipular con las manos.

Ir tomando porciones de la preparación, formando pelotitas con las manos y acomodándolas sobre una bandeja.

Una vez listas, llevarlas al freezer por 2 horas.