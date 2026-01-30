SUSCRIBITE Diario papel
Cómo hacer bombones helados: altos en proteínas, riquísimos y saludables para el verano 

Estos bombones helados son altos en proteína y muy fáciles de hacer: de mantequilla de maní y bañados en chocolate amargo. 

Bombones proteicos de chocolate.

Comer saludable no tiene por qué ser aburrido. Hay una receta para preparar unos bombones helados de chocolate, frescos y deliciosos para el verano, que además son altos en proteína. 

Estos bombones están rellenos de mantequilla de maní y leche en polvo, que aportan una gran cantidad de proteína, perfectos si entrenás y querés ganar más masa muscular o bien buscás alimentarte más saludable. 

Están bañados en chocolate amargo derretido (cacao al 80%), que a diferencia del chocolate común, es una opción mucho más sana. Este tipo de chocolates se consiguen en dietéticas y vienen endulzados con stevia o edulcorantes similares. 

Son muy similares al clásico Bon o Bon, pero en su versión saludable, ya que no llevan azúcar ni tantos químicos y conservantes. Cuando compres la mantequilla de maní, asegurate de que el único ingrediente sea «maní» y no tenga agregados innecesarios. 

La receta fue compartida por la nutricionista dueña de la cuenta Nutrición y Salud, donde comparte diferentes recetas saludables, ricas y nutritivas para hacer en casa. 

Receta de bombones helados de mantequilla de maní y chocolate 

Ingredientes 

  • 1 taza de mantequilla de maní. 
  • 3/4 taza de leche en polvo. 
  • Edulcorante (el que quieras). 
  • Chocolate amargo derretido. 

Preparación  

  • En un bowl, colocar la mantequilla de maní, la leche en polvo y el edulcorante. 
  • Mezclar hasta que se forme una masa que se pueda manipular con las manos.  
  • Ir tomando porciones de la preparación,  formando pelotitas con las manos y acomodándolas sobre una bandeja. 
  • Una vez listas, llevarlas al freezer por 2 horas. 
  • Finalmente, bañarlas en chocolate amargo derretido. 

