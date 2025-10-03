Pancitos esponjosos de queso y provenzal

Lista de Ingredientes harina 0000: 500 gr manteca: 50 gr leche tibia: 150 cc agua tibia: 125 cc azúcar: 10 gr levadura fresca: 25 gr sal: 1 cdita. PARA LA CUBIERTA (opcional): -- queso rallado: c/n ajo granulado: a gusto perejil picado fresco: c/n manteca: 3 cdas.

Preparación

Hacer una esponja con la leche tibia agregando la levadura y azúcar, dejar reposar tapado unos minutos hasta que suba.

Por otro lado, en un bol poner la harina, la sal en la orilla y hacer un hueco en medio. Poner en ese centro la manteca pomada, agua tibia, luego la esponja. Comenzar a amasar hasta unir todo y que quede una masa lisa. Hacer un bollo y dejar reposar tapado en un lugar cálido hasta levar.

Desgasificar la masa. Tomar pedazos de unos 30 gr y bollarlos. Disponerlos en un molde con paredes para que leven bien, ponerlos apenas separados para que se choquen unos con otros y queden súper esponjosos. Llevar a descansar hasta que leven el doble.

Mezclar el queso rallado, unos 100 gr junto con el ajo, perejil y manteca derretida. Esparcir sobre la superficie muy suavemente para que no baje el levado. Llevar a horno pre calentado a 200° C por 20/25 minutos o hasta dorar.