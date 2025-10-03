SUSCRIBITE
25 min cronometro
Yo Como

Pancitos esponjosos de queso y provenzal

Ideales para las picadas o mini sanguchitos, vos elegís como consumirlos. La propuesta es de @super.recetass.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina 0000: 500 gr

manteca: 50 gr

leche tibia: 150 cc

agua tibia: 125 cc

azúcar: 10 gr

levadura fresca: 25 gr

sal: 1 cdita.

PARA LA CUBIERTA (opcional): --

queso rallado: c/n

ajo granulado: a gusto

perejil picado fresco: c/n

manteca: 3 cdas.

Preparación

Hacer una esponja con la leche tibia agregando la levadura y azúcar, dejar reposar tapado unos minutos hasta que suba.

Por otro lado, en un bol poner la harina, la sal en la orilla y hacer un hueco en medio. Poner en ese centro la manteca pomada, agua tibia, luego la esponja. Comenzar a amasar hasta unir todo y que quede una masa lisa. Hacer un bollo y dejar reposar tapado en un lugar cálido hasta levar.

Desgasificar la masa. Tomar pedazos de unos 30 gr y bollarlos. Disponerlos en un molde con paredes para que leven bien, ponerlos apenas separados para que se choquen unos con otros y queden súper esponjosos. Llevar a descansar hasta que leven el doble.

Mezclar el queso rallado, unos 100 gr junto con el ajo, perejil y manteca derretida. Esparcir sobre la superficie muy suavemente para que no baje el levado. Llevar a horno pre calentado a 200° C por 20/25 minutos o hasta dorar.


Temas

Alimentación

Gastronomía

panificación

Receta fácil
Preparación

