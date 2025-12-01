SUSCRIBITE
Yo Como

Cómo hacer galletas de jengibre perfectas

Una receta que te va a encantar y vas a poder decorar con los más chicos de la casa. La sugerencia es de @matias_alejandroal.

Lista de Ingredientes

miel: 140 gr

azúcar rubia: 140 gr

canela: ½ cdita.

nuez moscada: ½ cdita.

clavo de olor: ½ cdita.

jengibre: 2 cditas.

bicarbonato: 1 cdita.

manteca o mantequilla: 150 gr

sal: 1 pizca

huevo: 1

harina 0000: 385 gr

PARA EL GLASEADO: --

merengue en polvo: 15 gr

azúcar impalpable: 375 gr

agua: 55 gr

Preparación

1. En una olla pequeña poner la miel junto con el azúcar rubia y especias. Lleva a cocinar a fuego bajo hasta que rompa hervor.

2. Verter la miel infusionada en un bol, añadir el bicarbonato y mezclar de forma enérgica. Incorporar la mantequilla cortada en cubos en dos tandas, mezclando muy bien hasta integrar por completo.

3. Añadir el huevo y homogeneizar. Agregar la harina y con ayuda de una espátula incorpora sin amasar, solo hasta unir todos los ingredientes y formar una masa suave. Envolver la masa en film y refrigerar por al menos 2 horas.

4. Estirar la masa entre 2 papeles manteca, dando un grosor de 1/2 centímetro. Volver a refrigerar la masa por 15 minutos.

5. Dar forma a las galletas usando cortadores navideños y ordenar separadas en una bandeja de horno. Refrigerar 30 minutos antes de hornear.

6. Llevar a horno precalentado a 170° C por 10 minutos o hasta que estén levemente doradas. Retirar del horno, dejar reposar 5 minutos y terminar de enfriar sobre una rejilla.

7. Para el glaseado hay que mezclar merengue en polvo con agua, añadir el azúcar impalpable en tandas hasta lograr una textura firme y levemente fluida. Decora las galletas como más te guste.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

galletas

Gastronomía

Navidad

Preparación

Últimas noticias