Cómo hacer helado saludable de melón: un postre con pocos ingredientes ideal para los días de calor

El melón es una de las frutas más refrescantes del verano y una excelente opción para preparar postres livianos y nutritivos. Rico en agua, fibra y vitaminas, se convierte en la base perfecta para un helado casero que no necesita crema ni azúcar agregada. En pocos pasos, podés disfrutar de una opción saludable y natural para combatir las altas temperaturas.

Cómo hacer helado saludable de melón: receta paso a paso

Ingredientes

1 melón (preferentemente bien maduro para mayor dulzor)

1 yogurt natural o yogurt griego (puede ser descremado)

Jugo de ½ limón

1 cucharada de miel o edulcorante (opcional)

Hojas de menta para decorar (opcional)

Preparación

Cortar y congelar el melón:

Pelá el melón, retirale las semillas y cortalo en cubos. Llevá los cubos al freezer por al menos 3 horas o hasta que estén completamente congelados. Licuar:

Colocá el melón congelado en una procesadora o licuadora potente. Agregá el yogurt, el jugo de limón y, si querés un toque más dulce, un poco de miel. Procesar hasta lograr una textura cremosa:

Puede llevar unos minutos. Si la mezcla está muy dura, agregá una cucharada extra de yogurt o un chorrito de agua fría. Servir o congelar:

Podés comerlo en el momento como un helado tipo soft, o llevarlo al freezer por 1–2 horas si querés una textura más firme. Decorar:

Serví con hojas de menta, chips de chocolate amargo o semillas (opcional).

Consejo extra

Para una versión vegana, reemplazá el yogurt por yogurt vegetal (de coco o almendras).

Para un helado más proteico, usá yogurt griego alto en proteínas.