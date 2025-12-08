Cómo hacer helado saludable de melón: un postre con pocos ingredientes ideal para los días de calor
En pocos pasos, podés disfrutar de una opción saludable y natural para combatir las altas temperaturas con buen sabor.
El melón es una de las frutas más refrescantes del verano y una excelente opción para preparar postres livianos y nutritivos. Rico en agua, fibra y vitaminas, se convierte en la base perfecta para un helado casero que no necesita crema ni azúcar agregada. En pocos pasos, podés disfrutar de una opción saludable y natural para combatir las altas temperaturas.
Cómo hacer helado saludable de melón: receta paso a paso
Ingredientes
- 1 melón (preferentemente bien maduro para mayor dulzor)
- 1 yogurt natural o yogurt griego (puede ser descremado)
- Jugo de ½ limón
- 1 cucharada de miel o edulcorante (opcional)
- Hojas de menta para decorar (opcional)
Preparación
- Cortar y congelar el melón:
Pelá el melón, retirale las semillas y cortalo en cubos. Llevá los cubos al freezer por al menos 3 horas o hasta que estén completamente congelados.
- Licuar:
Colocá el melón congelado en una procesadora o licuadora potente. Agregá el yogurt, el jugo de limón y, si querés un toque más dulce, un poco de miel.
- Procesar hasta lograr una textura cremosa:
Puede llevar unos minutos. Si la mezcla está muy dura, agregá una cucharada extra de yogurt o un chorrito de agua fría.
- Servir o congelar:
Podés comerlo en el momento como un helado tipo soft, o llevarlo al freezer por 1–2 horas si querés una textura más firme.
- Decorar:
Serví con hojas de menta, chips de chocolate amargo o semillas (opcional).
Consejo extra
Para una versión vegana, reemplazá el yogurt por yogurt vegetal (de coco o almendras).
Para un helado más proteico, usá yogurt griego alto en proteínas.
