Cómo hacer helado saludable de melón: un postre con pocos ingredientes ideal para los días de calor

En pocos pasos, podés disfrutar de una opción saludable y natural para combatir las altas temperaturas con buen sabor.

Helado casero de melón.

El melón es una de las frutas más refrescantes del verano y una excelente opción para preparar postres livianos y nutritivos. Rico en agua, fibra y vitaminas, se convierte en la base perfecta para un helado casero que no necesita crema ni azúcar agregada. En pocos pasos, podés disfrutar de una opción saludable y natural para combatir las altas temperaturas.

Cómo hacer helado saludable de melón: receta paso a paso

Ingredientes

  • 1 melón (preferentemente bien maduro para mayor dulzor)
  • 1 yogurt natural o yogurt griego (puede ser descremado)
  • Jugo de ½ limón
  • 1 cucharada de miel o edulcorante (opcional)
  • Hojas de menta para decorar (opcional)

Preparación

  1. Cortar y congelar el melón:
    Pelá el melón, retirale las semillas y cortalo en cubos. Llevá los cubos al freezer por al menos 3 horas o hasta que estén completamente congelados.
  2. Licuar:
    Colocá el melón congelado en una procesadora o licuadora potente. Agregá el yogurt, el jugo de limón y, si querés un toque más dulce, un poco de miel.
  3. Procesar hasta lograr una textura cremosa:
    Puede llevar unos minutos. Si la mezcla está muy dura, agregá una cucharada extra de yogurt o un chorrito de agua fría.
  4. Servir o congelar:
    Podés comerlo en el momento como un helado tipo soft, o llevarlo al freezer por 1–2 horas si querés una textura más firme.
  5. Decorar:
    Serví con hojas de menta, chips de chocolate amargo o semillas (opcional).

Consejo extra

Para una versión vegana, reemplazá el yogurt por yogurt vegetal (de coco o almendras).
Para un helado más proteico, usá yogurt griego alto en proteínas.


