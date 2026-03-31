Cómo hacer huevos de pascua rellenos sin azúcar: la receta que sorprende

Lista de Ingredientes chocolate negro sin azúcar: 2 tabletas chocolate blanco sin azúcar: 1 tableta dulce de leche sin azúcar: c/n pasta de maní: c/n maní (opcional): 1 puñado

Preparación

Derretir el chocolate en microondas en tandas de 30 segundos o a baño maría.

Para decorar, pincelar uno de los moldes con chocolate blanco y a la otra mitad colocar maníes y cubrir con chocolate. Llevar al freezer unos minutos.

Cubrir ambas mitades con otra capa de chocolate. Volver a mandar al freezer y cubrir una mitad con una capa de dulce de leche y la otra con pasta de maní. Al freezer 5 minutos y cubrir con una capa de chocolate blanco sobre el de dulce de leche y chocolate negro sobre la capa de maní.

Última capa de chocolate negro y al frío. Desmoldar y unir las mitades con el chocolate que te haya sobrado.