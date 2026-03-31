Cómo hacer huevos de pascua rellenos sin azúcar: la receta que sorprende
A todos nos gusta lo dulce, pero tenemos que medir su ingesta. Esta propuesta de @pulicocina te va a sorprender.
Cómo hacer huevos de pascua rellenos sin azúcar: la receta que sorprende
A todos nos gusta lo dulce, pero tenemos que medir su ingesta. Esta propuesta de @pulicocina te va a sorprender.
Lista de Ingredientes
chocolate negro sin azúcar: 2 tabletas
chocolate blanco sin azúcar: 1 tableta
dulce de leche sin azúcar: c/n
pasta de maní: c/n
maní (opcional): 1 puñado
Preparación
Derretir el chocolate en microondas en tandas de 30 segundos o a baño maría.
Para decorar, pincelar uno de los moldes con chocolate blanco y a la otra mitad colocar maníes y cubrir con chocolate. Llevar al freezer unos minutos.
Cubrir ambas mitades con otra capa de chocolate. Volver a mandar al freezer y cubrir una mitad con una capa de dulce de leche y la otra con pasta de maní. Al freezer 5 minutos y cubrir con una capa de chocolate blanco sobre el de dulce de leche y chocolate negro sobre la capa de maní.
Última capa de chocolate negro y al frío. Desmoldar y unir las mitades con el chocolate que te haya sobrado.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar