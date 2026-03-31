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Yo Como

Cómo hacer huevos de pascua rellenos sin azúcar: la receta que sorprende

A todos nos gusta lo dulce, pero tenemos que medir su ingesta. Esta propuesta de @pulicocina te va a sorprender.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Cómo hacer huevos de pascua rellenos sin azúcar: la receta que sorprende

A todos nos gusta lo dulce, pero tenemos que medir su ingesta. Esta propuesta de @pulicocina te va a sorprender.

Redacción

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Lista de Ingredientes

chocolate negro sin azúcar: 2 tabletas

chocolate blanco sin azúcar: 1 tableta

dulce de leche sin azúcar: c/n

pasta de maní: c/n

maní (opcional): 1 puñado

Preparación

Derretir el chocolate en microondas en tandas de 30 segundos o a baño maría.

Para decorar, pincelar uno de los moldes con chocolate blanco y a la otra mitad colocar maníes y cubrir con chocolate. Llevar al freezer unos minutos.

Cubrir ambas mitades con otra capa de chocolate. Volver a mandar al freezer y cubrir una mitad con una capa de dulce de leche y la otra con pasta de maní. Al freezer 5 minutos y cubrir con una capa de chocolate blanco sobre el de dulce de leche y chocolate negro sobre la capa de maní.

Última capa de chocolate negro y al frío. Desmoldar y unir las mitades con el chocolate que te haya sobrado.


Temas

chocolate

Cómo hacer

Gastronomía

huevos de pascua

Semana Santa

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