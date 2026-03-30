Rosca rellena de crema pastelera, chocolate y almendras: receta paso a paso

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- harina 0000: 350 gr levadura seca: 8 gr huevos: 2 miel: 1 cdita. esencia de vainilla: 1 cdita. ralladura de limón: 1 unidad azúcar: 70 gr manteca blanda: 100 gr leche tibia: 100 cc PARA LA CREMA PASTELERA: -- leche: 250 cc huevo: 1 azúcar: 50 gr almidón de maíz: 1 cda. colmada vainilla: c/n chocolate semiamargo: 100 gr almendras tostadas: 100 gr

Preparación

Colocar en forma de corona la harina sobre la mesa junto con la levadura seca. Aparte mezclar los huevos, la miel, la ralladura, esencia, azúcar y la leche. Colocar está mezcla en el centro de la corona de harina y comenzar a trabajar.

Cuando se empieza a formar la masa incorporar la manteca pomada y seguir amasando hasta formar un bollo liso y suave. Dejar descansar en un bol tapado por 40 minutos o hasta que duplique su volumen.

Hacemos la crema pastelera: ponemos a calentar la leche. Aparte mezclar los huevos con el azúcar y el almidón de maíz. Volcar la leche caliente sobre la mezcla anterior y volver al fuego. Batir con batidor de alambre hasta que hierva y espese. Saborizar con esencia de vainilla y dejar enfriar.

Tostar las almendras en el horno, picar el chocolate y cuando todo esté frío mezclar con la crema pastelera.

Estirar en forma de rectángulo la masa, distribuir la crema pastelera de forma pareja sobre la masa, hacer un rollo y cortar al bies. Hacer una trenza con las dos tiras, unir las puntas en forma de rosca y dejar levar al doble. Pintar con huevo y llevar a horno, pre calentado, a 180° C de 20 a 30 minutos, según el horno.