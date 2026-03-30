Rosca rellena de crema pastelera, chocolate y almendras: receta paso a paso
La excusa perfecta para poner manos a la masa y deleitar a la familia con algo dulce para el domingo de Pascua. La sugerencia es de la pastelera Victoria Saldubehere.
Rosca rellena de crema pastelera, chocolate y almendras: receta paso a paso
La excusa perfecta para poner manos a la masa y deleitar a la familia con algo dulce para el domingo de Pascua. La sugerencia es de la pastelera Victoria Saldubehere.
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
harina 0000: 350 gr
levadura seca: 8 gr
huevos: 2
miel: 1 cdita.
esencia de vainilla: 1 cdita.
ralladura de limón: 1 unidad
azúcar: 70 gr
manteca blanda: 100 gr
leche tibia: 100 cc
PARA LA CREMA PASTELERA: --
leche: 250 cc
huevo: 1
azúcar: 50 gr
almidón de maíz: 1 cda. colmada
vainilla: c/n
chocolate semiamargo: 100 gr
almendras tostadas: 100 gr
Preparación
Colocar en forma de corona la harina sobre la mesa junto con la levadura seca. Aparte mezclar los huevos, la miel, la ralladura, esencia, azúcar y la leche. Colocar está mezcla en el centro de la corona de harina y comenzar a trabajar.
Cuando se empieza a formar la masa incorporar la manteca pomada y seguir amasando hasta formar un bollo liso y suave. Dejar descansar en un bol tapado por 40 minutos o hasta que duplique su volumen.
Hacemos la crema pastelera: ponemos a calentar la leche. Aparte mezclar los huevos con el azúcar y el almidón de maíz. Volcar la leche caliente sobre la mezcla anterior y volver al fuego. Batir con batidor de alambre hasta que hierva y espese. Saborizar con esencia de vainilla y dejar enfriar.
Tostar las almendras en el horno, picar el chocolate y cuando todo esté frío mezclar con la crema pastelera.
Estirar en forma de rectángulo la masa, distribuir la crema pastelera de forma pareja sobre la masa, hacer un rollo y cortar al bies. Hacer una trenza con las dos tiras, unir las puntas en forma de rosca y dejar levar al doble. Pintar con huevo y llevar a horno, pre calentado, a 180° C de 20 a 30 minutos, según el horno.
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