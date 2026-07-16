Manu Urcera y la apuesta con Mercedes Benz: «Tomé la decisión sabiendo que puedo ser campeón»

El nacimiento de la alianza entre José Manuel Urcera y Mercedes Benz en Turismo Carretera transitó por los carriles normales y esperados en el circuito de Posadas.

El rionegrino, protagonista excluyente del actual certamen, dio el primer paso como piloto oficial de la terminal alemana, a bordo de un flamante CLE 53 Coupé. “Es un enorme orgullo representar a la marca”, contó Manu en exclusiva para Río Negro.

Como en todo nuevo proyecto, los resultados difícilmente lleguen de manera inmediata. En tal sentido, el objetivo del debut fue claro para Manu y el Maquin Parts, la estructura que comanda el proyecto del grupo Prestige: hacer los primeros desarrollos técnicos/mecánicos y acumular valiosa información de cara a la continuidad del calendario.

El piloto de San Antonio, campeón de la especialidad en 2022, dio sus sensaciones de sus primeros kilómetros con la nueva máquina en Misiones, donde, casualmente, su compañero de equipo Otto Fritzler le dio a Mercedes el primer halago en el TC.

“El fin de semana resultó un poco al revés de lo que esperaba. Creía poder ir de menos a más, pero fue al contrario. Los entrenamientos, más allá del puesto que fue simbólico, fueron muy buenos y el auto se mostró muy firme. Pero la cosa se complicó a partir de la clasificación. Y la final, lamentablemente, fue el peor punto del fin de semana”, explicó Urcera.

Más allá del lamento, Manu entiende que así son estos procesos en sus comienzos. La apuesta a Mercedes Benz es un proceso a mediano/plazo.

Tal como demostró Fritzler el fin de semana pasado, coronando con victoria los muy buenos parciales pasados, el vehículo tiene potencial de sobra. Y ello le permite al piloto de San Antonio mantener viva su ilusión de ir por la segunda corona en TC.

“Sin dudas me veo peleando el campeonato con este auto y con este equipo. Es mi objetivo, tomé la decisión de sumarme y apostar al proyecto sabiendo que puedo ser campeón. Ahora hay que trabajar junto al equipo y evaluar la caída de rendimiento durante el fin de semana, para poder asegurarnos un auto firme pensando en San Juan. Tenemos un enorme potencial”, confió.

Las nuevas marcas le dieron al Turismo Carretera una importante dosis de frescura y modernización, algo que muchos fanáticos de la historia siguen sin poder aceptar y digerir. No así Manu Urcera y la mayoría de los pilotos de la actualidad.

“La llegada de Mercedes Benz, BMW y, en su momento, Toyota, fueron para sumar y hacer crecer la categoría. No creo que se trate de una revolución, la tradición de Ford, Chevrolet, Dodge y Torino no se va a perder. Pero la evolución y el crecimiento es parte de todo en la vida y el TC ya hace años que también adoptó ese camino. Las nuevas marcas y modelos son un gran paso para el TC”, cerró Urcera.