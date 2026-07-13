En Neuquén habilitaron los descuentos semestrales para las tasas municipales

Un 30 por ciento de los frentistas de Neuquén se anotaron el semestre pasado para los descuentos de las tasas municipales y se espera una adhesión similar, con la habilitación esta semana de los formularios para el pago anticipado de tributos en la ciudad.

El 29 de julio operará el vencimiento para el pago de las tasas retributivas en Neuquén, tanto el cobro mensual como el pago anticipado. Con los formularios en línea, el municipio capitalino informó de descuentos de hasta el 25 por ciento.

Los beneficios consisten en un descuento del 10 por ciento si el semestre se paga por adelantado antes del vencimiento, otro 10 por ciento se suma a los beneficios si no tiene deudas y un 5 por ciento adicional si el frentista se adhiere o está adherido al descuento automático. Los descuentos son acumulables.

En la comuna capitalina rige la digitalización, por lo que los formularios ya están disponibles para la descarga. «No es necesario imprimirlo, se puede utilizar en las distintas pasarelas de pago», se indicó. Se recordó que no hay reparto de formularios con los retributivos, todo se obtiene de la página web de la comuna.

En la pestaña principal de «pagá tus tributos municipales» se activaron los diferentes botones para la cancelación de patentes, retributivos, licencias comerciales, derecho de cementerio y planes de pago, en el caso de los morosos.

En el caso de los inmuebles, se activaron promociones con el Banco Hipotecario (12 cuotas todos los días) y el Banco Provincia Neuquén (seis cuotas martes y viernes).

Los contribuyentes de Neuquén, cuántos son

Neuquén cuenta con un padrón de 114.000 viviendas particulares que pueden adherir al 25 por ciento hasta el 29 de julio. En diciembre, un 30 por ciento de los vecinos optó por el pago semestral que se activaba de enero a junio.

En el caso de los comercios, la actualización de datos indicó que el padrón alcanza a los 14.000 en actividad, aunque en este año, al cierre de la presentación de declaraciones juradas, se contabilizó 11.000 presentaciones comerciales. El trámite es obligatorio para el cálculo de la tasa por licencia comercial, inspección de comercio y la que rige por controles bromatológicos.

Según se indicó un 70 por ciento de los contribuyentes de la ciudad adhirió al botón de «descuento neuquino» que reduce el pago a la mitad del frentista. En el caso de los comercios, el beneficio es de un 40% y hasta ahora, del padrón comercial, solicitaron descuentos casi la mitad de los habilitados.

Se mantiene la cobrabilidad en un 80%

«Neuquén mantiene el índice de cobrabilidad de los más altos del país», dijo el secretario de Finanzas de la comuna, que aseguró que la cifra continúa en un 80 por ciento de los frentistas. Schpoliansky analizó que «la situación no está fácil y sin embargo, los vecinos cumplen sus obligaciones porque ven que efectivamente hay una contraprestación a ese esfuerzo: tenemos un servicio de transporte público de excelencia, hay servicio de recolección de residuos seis días a la semana, hay obra pública en todos los barrios, todo esta gestión pública es tangible y la gente acompaña con el pago de tributos», dijo.