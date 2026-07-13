Cipolletti realizó un acto homenaje a 16 años del atentado que se cobró la vida de un trabajador municipal

A 16 años del fallecimiento de José Domingo Maciel, empleado municipal, el Ejecutivo de Cipolletti realizó un acto conmemorativo a las 11 en la intersección de calle Fernández Oro y Sáenz Peña, lugar donde sucedió la tragedia el 13 de julio de 2010.

El empleado público perdió la vida como consecuencia de la explosión de un artefacto depositado cerca del nicho de gas de la Escuela de Cadetes de la Policía, mientras cumplía con sus tareas diarias. La investigación continúa sin responsables condenados.

La ceremonia fue encabezada por el intendente Rodrigo Buteler y reunió a familiares, integrantes del gabinete municipal, concejales, representantes sindicales, empleados municipales, vecinos, amigos y medios de comunicación. El evento tuvo como objetivo renovar el pedido de justicia y exigir el avance del expediente.

«Acabo de encontrarme con que tengo una causa cerrada, que no tengo avances y encontrarme con todo esto a estos 16 años, el dolor es tremendo«, expresó Mariana Maciel, hija de José. «Me invade la el dolor, me invade la tristeza, saber que hay donde buscar y la justicia no está avanzando, porque no quieren, porque no hay entusiasmo», lamentó.

Y agregó: «Estamos hablando no solamente de la muerte de mi papá, había dos bombas. Nunca se habla de la segunda bomba. Yo quiero hacer hincapié que la primera sí le costó la vida a mi papá y la segunda ¿qué? Le podía haber costado la vida a otra persona. No quiero que jueguen con las familias de Cipolletti, no juguemos con el dolor del otro».

El jefe comunal también se posicionó al respecto y reiteró el pedido de justicia: «compartimos con la familia un año más recordando a José Maciel, que fue un trabajador municipal, era padre de familia, abuelo y hoy no está entre nosotros. Pedimos justicia, porque sin justicia la familia no puede sanar, la comunidad no puede sanar, así que lo primero que decimos es reclamarle al poder judicial que necesitamos saber qué pasó, quiénes son los culpables del del asesinato«.

Finalmente, Buteler recalcó la importancia de la fecha. «Estas conmemoraciones que hacemos anualmente las hacemos para no perder la memoria, hay que saber que hubo un trabajador municipal que lo asesinaron, como ciudad es importante conocer nuestra historia y seguir reclamando justicia año a año para que algún día podamos tener la certeza de qué fue lo que pasó».

Como parte del homenaje, familiares y autoridades municipales plantaron un árbol junto al monolito recordatorio, un gesto simbólico que representa la memoria permanente de José Domingo Maciel.