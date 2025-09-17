SUSCRIBITE
15 min cronometro
Yo Como

Remolachas rellenas: ricas, económicas y fáciles de hacer

Una receta digna de repetir todas las veces que se quiera. La sugerencia es de @julianalopezmay.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
Lista de Ingredientes

remoachas: 6

cebolla: 1/2 unidad

huevos duros: 3

queso blanco: 1/2 taza

nuez moscada, sal y pimienta: a gusto

perejil picado: c/n

PARA LA CREMA: --

jugo de limón: 1

ajo: 1 diente

aceite de oliva: c/n

sal y pimienta: a gusto

Preparación

Lavar y luego hervir las remolachas, dejar enfriar y ahuecarlas un poco. Hacerles una base (guardar todo para hacer la crema después).

Mezclar la cebolla picada y dorada en oliva con el queso blanco, yemas del huevo pisadas con tenedor, perejil picado, sal y pimienta. Rellenar y terminar la remolachas con la clara rallada por arriba.

Hacer la crema licuando todos los ingredientes: el sobrante de remolada, jugo de limón, ajo, salpimentar. Esa crema colocarla en la base de la fuente.


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Gastronomía

Receta fácil
