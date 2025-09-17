Remolachas rellenas: ricas, económicas y fáciles de hacer
Una receta digna de repetir todas las veces que se quiera. La sugerencia es de @julianalopezmay.
Lista de Ingredientes
remoachas: 6
cebolla: 1/2 unidad
huevos duros: 3
queso blanco: 1/2 taza
nuez moscada, sal y pimienta: a gusto
perejil picado: c/n
PARA LA CREMA: --
jugo de limón: 1
ajo: 1 diente
aceite de oliva: c/n
sal y pimienta: a gusto
Preparación
Lavar y luego hervir las remolachas, dejar enfriar y ahuecarlas un poco. Hacerles una base (guardar todo para hacer la crema después).
Mezclar la cebolla picada y dorada en oliva con el queso blanco, yemas del huevo pisadas con tenedor, perejil picado, sal y pimienta. Rellenar y terminar la remolachas con la clara rallada por arriba.
Hacer la crema licuando todos los ingredientes: el sobrante de remolada, jugo de limón, ajo, salpimentar. Esa crema colocarla en la base de la fuente.
