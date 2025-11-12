Cómo hacer snickers de garbanzo saludables: la receta de Anto Arboscelli

La técnica gastronómica e influencer Antonella Arboscelli, reconocida por su estilo de cocina natural y nutritiva, compartió una creación que rápidamente llamó la atención en redes: sus snickers saludables hechos con garbanzos.

Anto, quien estará presente en el Festival Yo Como, el evento gastronómico organizado por Diario RÍO NEGRO que se realizará el 29 y 30 de noviembre en la Bodega Humberto Canale (General Roca), tiene más de un millón de seguidores en Instagram y se destaca por transformar clásicos dulces en versiones equilibradas y sin ultraprocesados.

Esta vez, sorprendió con una reinterpretación del famoso chocolate snickers, pero en versión saludable: sin harinas refinadas, sin azúcar y con una base a base de garbanzos. “Probé hacerlo tipo budín de garbanzo y salió mucho mejor que el que hice con avena”, contó la influencer.

Paso a paso para hacer snickers de garbanzo saludables: la receta de Anto Arboscelli

Ingredientes

Para la base:

200 g de garbanzos cocidos

1 huevo

Endulzante natural a gusto (puede ser stevia, eritritol o miel)

Esencia de vainilla

Para la crema tipo snickers:

100 g de dátiles sin carozo (previamente remojados en agua caliente por 15 minutos)

2 cucharadas de mantequilla de maní natural

Una pizca de sal

Maní tostado

Para el baño:

Chocolate semiamargo derretido

Paso a paso de la receta

Preparar la base: procesar los garbanzos junto al huevo, el endulzante y la vainilla hasta obtener una mezcla homogénea. Verter la preparación en un molde forrado con papel manteca y cocinar al horno medio (180 °C) durante 20 minutos. Hacer la crema: licuar los dátiles con la mantequilla de maní y una pizca de sal hasta formar una pasta cremosa. Armar: una vez que la base esté fría, extender encima la crema de dátiles y mantequilla de maní. Agregar maní tostado por encima y presionar suavemente. Llevar al freezer por 30 minutos. Bañar: cortar en porciones tipo barritas y sumergir en el chocolate derretido. Dejar enfriar hasta que endurezca.

Un snack nutritivo y sin culpa

Estos snickers de garbanzo son una opción perfecta para los que buscan un dulce saludable: tienen proteínas vegetales, fibra y grasas buenas, además de un sabor intenso y una textura cremosa.