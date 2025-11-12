SUSCRIBITE
Cómo hacer snickers de garbanzo saludables: la receta de Anto Arboscelli

Antonella Arboscelli, reconocida influencer gastronómica estará presente en el Festival Yo Como 2025, que se celebrará en la bodega Humberto Canale de Roca.

Snickers saludables de Anto Arboscelli.

La técnica gastronómica e influencer Antonella Arboscelli, reconocida por su estilo de cocina natural y nutritiva, compartió una creación que rápidamente llamó la atención en redes: sus snickers saludables hechos con garbanzos.

Anto, quien estará presente en el Festival Yo Como, el evento gastronómico organizado por Diario RÍO NEGRO que se realizará el 29 y 30 de noviembre en la Bodega Humberto Canale (General Roca), tiene más de un millón de seguidores en Instagram y se destaca por transformar clásicos dulces en versiones equilibradas y sin ultraprocesados.

Esta vez, sorprendió con una reinterpretación del famoso chocolate snickers, pero en versión saludable: sin harinas refinadas, sin azúcar y con una base a base de garbanzos. “Probé hacerlo tipo budín de garbanzo y salió mucho mejor que el que hice con avena”, contó la influencer.

Paso a paso para hacer snickers de garbanzo saludables: la receta de Anto Arboscelli

Ingredientes

Para la base:

  • 200 g de garbanzos cocidos
  • 1 huevo
  • Endulzante natural a gusto (puede ser stevia, eritritol o miel)
  • Esencia de vainilla

Para la crema tipo snickers:

  • 100 g de dátiles sin carozo (previamente remojados en agua caliente por 15 minutos)
  • 2 cucharadas de mantequilla de maní natural
  • Una pizca de sal
  • Maní tostado

Para el baño:

  • Chocolate semiamargo derretido

Paso a paso de la receta

  1. Preparar la base: procesar los garbanzos junto al huevo, el endulzante y la vainilla hasta obtener una mezcla homogénea.
  2. Verter la preparación en un molde forrado con papel manteca y cocinar al horno medio (180 °C) durante 20 minutos.
  3. Hacer la crema: licuar los dátiles con la mantequilla de maní y una pizca de sal hasta formar una pasta cremosa.
  4. Armar: una vez que la base esté fría, extender encima la crema de dátiles y mantequilla de maní. Agregar maní tostado por encima y presionar suavemente.
  5. Llevar al freezer por 30 minutos.
  6. Bañar: cortar en porciones tipo barritas y sumergir en el chocolate derretido. Dejar enfriar hasta que endurezca.

Un snack nutritivo y sin culpa

Estos snickers de garbanzo son una opción perfecta para los que buscan un dulce saludable: tienen proteínas vegetales, fibra y grasas buenas, además de un sabor intenso y una textura cremosa.


Temas

Bodega Humberto Canale

Cómo hacer

Festival Yo Como

General Roca

