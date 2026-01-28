Cómo hacer yogur proteico casero: receta paso a paso

Hacer yogur proteico en casa es mucho más fácil de lo que parece y no requiere técnicas complejas ni ingredientes difíciles de conseguir. Con pocos pasos y algo de tiempo de reposo, se puede lograr un alimento cremoso y nutritivo, ideal para sumar a la alimentación diaria.

Uno de los grandes beneficios del yogur proteico es su alto aporte de proteínas, fundamentales para el desarrollo muscular, la saciedad y el buen funcionamiento del organismo. También contribuye a la salud digestiva gracias a sus probióticos y resulta muy versátil, ya que puede combinarse tanto en preparaciones dulces -con frutas, miel o granola- como en opciones saladas, acompañando ensaladas, salsas o dips.

Otro punto clave es la practicidad y el ahorro económico que implica hacerlo en casa: preparar yogur proteico casero es mucho más barato que comprar versiones comerciales y rinde varias porciones, lo que lo convierte en una opción accesible y conveniente. Así, se obtiene un alimento saludable, adaptable a distintos gustos y momentos del día, sin gastar de más. Además, prepararlo de manera casera permite controlar los ingredientes y evitar conservantes o azúcares innecesarios.

Cómo hacer yogur proteico casero

Ingredientes

1 litro de leche (entera o descremada)

2 cucharadas de yogur natural sin azúcar (con cultivos vivos)

2 a 3 cucharadas de leche en polvo (opcional, para más cuerpo)

1 scoop de proteína en polvo sabor neutro

Opcional: edulcorante o esencia de vainilla

Preparación

Calentar la leche hasta que esté bien caliente, sin hervir.

Dejar entibiar hasta que esté tibia al tacto (muy importante).

En un bowl, mezclar el yogur natural con la leche en polvo.

Agregar un poco de la leche tibia y mezclar para igualar temperaturas.

Incorporar esta mezcla al resto de la leche y revolver suavemente.

Volcar en frascos, tapar y dejar fermentar en un lugar tibio durante 8 a 12 horas.

Llevar a la heladera por al menos 4 horas hasta que esté firme.

Una vez frío y ya fermentado, colocar el yogur en un bowl.

Agregar la proteína en polvo de a poco, mezclando bien hasta integrar.