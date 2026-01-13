SUSCRIBITE Diario papel
Cómo preparar una ensalada de zanahorias de otro nivel

Refrescante, sabrosa, fácil de hacer... todos estos "beneficios" tiene este plato que nos propone @cocinarencasa.

Cómo preparar una ensalada de zanahorias de otro nivel

Refrescante, sabrosa, fácil de hacer... todos estos "beneficios" tiene este plato que nos propone @cocinarencasa.

Lista de Ingredientes

zanahoria: 500 gr

garbanzos cocidos: 300 gr

cebolla morada pequeña: 1

almendras o maní picado: 50 gr

arándanos secos: 50 gr

perejil picado: 3 cdas.

cilantro picado: 3 cdas.

VINAGRETA: --

jugo de naranja: ½ unidad

jugo de limón: ½ unidad

sal y pimienta: a gusto

comino molido: ½ cdita.

canela: 1 pizca

aceite de oliva: 3 cdas.

Preparación

En un bol agregar la zanahoria rallada, garbanzos, cebolla morada picada finamente, almendras o maní picado, perejil y cilantro picado, arándanos secos y mezclar.

Para la vinagreta mezclar el jugo de la naranja y el limón juntos con sal, pimienta, comino, pizca de canela y aceite de oliva. Incorporar a la ensalada. Mezclar bien y a disfrutar.


Últimas noticias