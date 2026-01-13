Cómo preparar una ensalada de zanahorias de otro nivel
Refrescante, sabrosa, fácil de hacer... todos estos "beneficios" tiene este plato que nos propone @cocinarencasa.
Lista de Ingredientes
zanahoria: 500 gr
garbanzos cocidos: 300 gr
cebolla morada pequeña: 1
almendras o maní picado: 50 gr
arándanos secos: 50 gr
perejil picado: 3 cdas.
cilantro picado: 3 cdas.
VINAGRETA: --
jugo de naranja: ½ unidad
jugo de limón: ½ unidad
sal y pimienta: a gusto
comino molido: ½ cdita.
canela: 1 pizca
aceite de oliva: 3 cdas.
Preparación
En un bol agregar la zanahoria rallada, garbanzos, cebolla morada picada finamente, almendras o maní picado, perejil y cilantro picado, arándanos secos y mezclar.
Para la vinagreta mezclar el jugo de la naranja y el limón juntos con sal, pimienta, comino, pizca de canela y aceite de oliva. Incorporar a la ensalada. Mezclar bien y a disfrutar.
