Cómo preparar una torta sin harina ni manteca: versión húmeda de manzana sin TACC
Ideal para acompañar el mate o el café, esta versión sin gluten ni manteca mantiene toda la humedad y el sabor natural de la fruta.
Lista de Ingredientes
manzanas: 2
huevo: 3
azúcar o edulcorante: 1/2 taza
aceite neutro: 1/2 taza
premezcla sin gluten: 1 taza
polvo de hornear sin TACC: 1 cucharadita
esencia de vainilla: al gusto
Preparar una torta casera sin recurrir a harinas tradicionales ni a manteca puede parecer un desafío, pero esta receta demuestra lo contrario. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, se logra un bizcochuelo húmedo, liviano y con un aroma irresistible a manzana. Además, es apta para celíacos y perfecta para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas.
Gracias a la fruta natural y a una cocción justa, el resultado es una torta suave, esponjosa y saludable, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.
Paso a paso: cómo hacer torta húmeda
- Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla espume.
- Agregá el aceite y la esencia de vainilla.
- Incorporá las manzanas ralladas y mezclá bien.
- Sumá la premezcla y el polvo de hornear, integrando con movimientos envolventes.
- Volcá la preparación en un molde aceitado y enharinado con premezcla.
- Horneá a 180°C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga seco.
Una alternativa ideal para meriendas
Su textura húmeda y su sabor naturalmente dulce la convierten en una alternativa ideal para meriendas o desayunos. Una receta simple, sin TACC y sin manteca, que demuestra que lo saludable también puede ser delicioso.
