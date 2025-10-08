Cómo preparar una torta sin harina ni manteca: versión húmeda de manzana sin TACC

Lista de Ingredientes manzanas: 2 huevo: 3 azúcar o edulcorante: 1/2 taza aceite neutro: 1/2 taza premezcla sin gluten: 1 taza polvo de hornear sin TACC: 1 cucharadita esencia de vainilla: al gusto

Preparar una torta casera sin recurrir a harinas tradicionales ni a manteca puede parecer un desafío, pero esta receta demuestra lo contrario. Con pocos ingredientes y una preparación sencilla, se logra un bizcochuelo húmedo, liviano y con un aroma irresistible a manzana. Además, es apta para celíacos y perfecta para quienes buscan reducir el consumo de harinas refinadas.

Gracias a la fruta natural y a una cocción justa, el resultado es una torta suave, esponjosa y saludable, ideal para disfrutar en cualquier momento del día.

Paso a paso: cómo hacer torta húmeda

Batí los huevos con el azúcar hasta que la mezcla espume.

Agregá el aceite y la esencia de vainilla.

Incorporá las manzanas ralladas y mezclá bien.

Sumá la premezcla y el polvo de hornear, integrando con movimientos envolventes.

Volcá la preparación en un molde aceitado y enharinado con premezcla.

Horneá a 180°C durante 35 a 40 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo, este salga seco.

Una alternativa ideal para meriendas

Su textura húmeda y su sabor naturalmente dulce la convierten en una alternativa ideal para meriendas o desayunos. Una receta simple, sin TACC y sin manteca, que demuestra que lo saludable también puede ser delicioso.

Imagen generada con IA.