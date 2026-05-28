Cambios en la Ley de Impuesto a las Ganancias: el Gobierno actualizó el listado de jurisdicciones “no cooperantes»

actualiza la Actualizaron la reglamentación del Impuesto a las Ganancias. Foto: Gentileza NA.

El Gobierno de Javier Milei modificó la reglamentación de la Ley del Impuesto a las Ganancias y actualizó el listado de jurisdicciones “no cooperantes”, al excluir de esa nómina a Filipinas, Madagascar y Trinidad y Tobago.

La decisión se formalizó a través del Decreto 398/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Cambios en la ley del impuesto a las Ganancias: países excluidos

Según el texto oficial, la modificación responde a cambios en el estatus internacional de esas jurisdicciones ante la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Consejo de Europa.

El decreto sostuvo que esos países “ya se encuentran en condiciones de intercambiar la información solicitada desde nuestro país”, por lo que correspondía retirarlos del listado previsto en el artículo 24 de la reglamentación de Ganancias.

De esta manera, el listado de jurisdicciones consideradas no cooperantes quedó integrado por 72 países y territorios, entre ellos Bolivia, Cuba, Irán, Nicaragua, Honduras y Siria.

La normativa recordó que se considera jurisdicción no cooperante a aquellos países que no poseen acuerdos vigentes de intercambio de información tributaria con la Argentina o que, aun teniéndolos, no cumplen efectivamente con esos mecanismos.

En un comunicado, el Ejecutivo indicó que las disposiciones comenzarán a regir desde la publicación en el Boletín Oficial y serán aplicables a los períodos fiscales iniciados desde esa fecha.

A continuación, el decreto completo:

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