Brownies de chocolate con nueces: todos los secretos para el nivel principiante
Húmedos, esponjosos, tentadores... una receta infalible a probar. La sugerencia es de @miriambuffa.
Brownies de chocolate con nueces: todos los secretos para el nivel principiante
Húmedos, esponjosos, tentadores... una receta infalible a probar. La sugerencia es de @miriambuffa.
Lista de Ingredientes
chocolate semiamargo: 300 gr
manteca / mantequilla: 180 gr
huevos: 5
nueces partidas grandes: 180 gr
azúcar: 400 gr
sal: ½ cdita.
vainilla: 1 cda.
harina 0000: 250 gr
Preparación
Enmantecar y enharinar una placa, luego colocarle papel manteca. Reservar.
Derretir a baño maría el chocolate picado con la manteca (dejar enfriar a temperatura ambiente).
Batir los huevos con el azúcar y vainilla hasta integrarlos con batidora o a mano. Sumar harina y sal. Mezclar bien hasta no ver harina. Agregar las nueces y mezclar.
Disponer la mezcla en el molde. Horno pre calentado a 180° C por 25/30 minutos. Retirar, dejar enfriar o no, y disfrutar.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar