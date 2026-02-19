Brownies de chocolate con nueces: todos los secretos para el nivel principiante

Lista de Ingredientes chocolate semiamargo: 300 gr manteca / mantequilla: 180 gr huevos: 5 nueces partidas grandes: 180 gr azúcar: 400 gr sal: ½ cdita. vainilla: 1 cda. harina 0000: 250 gr

Preparación

Enmantecar y enharinar una placa, luego colocarle papel manteca. Reservar.

Derretir a baño maría el chocolate picado con la manteca (dejar enfriar a temperatura ambiente).

Batir los huevos con el azúcar y vainilla hasta integrarlos con batidora o a mano. Sumar harina y sal. Mezclar bien hasta no ver harina. Agregar las nueces y mezclar.

Disponer la mezcla en el molde. Horno pre calentado a 180° C por 25/30 minutos. Retirar, dejar enfriar o no, y disfrutar.