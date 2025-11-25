Cómo hacer una deliciosa peperonata para acompañar con tostadas por Ximena Saenz
@ximena_saenz, otra de las invitadas de lujo al Festival Yo Como, sabe cómo hacer reaccionar nuestros sentidos con platos simples. Este es un claro ejemplo.
Lista de Ingredientes
cebolla: 1
morrones amarillos: 2
morrón rojo: 1
dientes de ajo: 6
tomates: 2
aceite de oliva: c/n
vinagre de manzana: 2 cdas.
hojas de albahaca: c/n
orégano fresco: 1 cdita.
Preparación
1. Cortar los morrones y cebollas en tiras gruesas.
2. Poner a rehogar en una sartén con ¼ taza de aceite de oliva.
3. Pelar los tomates en agua hirviendo, y cortar en tiras.
4. Una vez que se aflojaron los morrones, agregar los ajos en láminas y los tomates. Cocinar por media hora a fuego bajo y terminar con vinagre de manzana, sal y las hierbas frescas.
5. Pasar a un cuenco y agregar media taza más de aceite de oliva.
