Creó alfajores con harina de piñón y vuelve al Festival Nacional del Chef Patagónico en Pehuenia

Por Victoria Rodriguez Rey (@victoriarodriguezrey)

Yanina Bianchi, realiza elaboraciones y venta de productos a partir del piñón en Villa Pehuenia hace diez años. Nous es el nombre de su empresa dedicada a producir artesanías gastronómicas. Ella y su equipo de trabajo elaboran una decena de productos que tienen como base el piñón en diferentes formas. Con la harina de piñón realizan alfajores y galletitas, con el piñón tostado elaboran café, con el fruto entero escabeches, chutney y así continúa la lista de productos que tienen como base la semilla de la araucaria. Nous estará participando, como todos los años, en el Festival Nacional del Chef Patagónico a realizarse del 5 al 7 de mayo en Villa Pehuenia.

El piñón es el fruto de la araucaria. La araucaria es un árbol, originario de los bosques patagónicos, que alcanza los 80 metros de altura y es conocido como fósil viviente, ya que hay registros que dan cuenta de su presencia en la edad mesozoica. Yanina es consciente de la valía que habita en su cocina y se siente responsable en contar, no sólo las formas de elaboración, sino también comunicar el significado simbólico y cultural de la araucaria. “Yo vivo a base de la semilla de la araucaria. Y parte de mi trabajo es explicar lo que significa esta semilla y el árbol para la vida: qué es la araucaria, qué representa para la gente de las comunidades y qué representa para nosotros. La araucaria es resiliencia, es un fósil viviente, que pasa años y años, a pesar de los cambios climáticos, con mucha paciencia, con mucha estabilidad la araucaria va adelante”, comparte Yanina.

La recolección de la semilla de la araucaria se realiza durante el verano. De esa actividad están a cargo las comunidades mapuches Puel y Catalán al regreso de la veranada. “Tenemos una cadena productiva montada en nuestro establecimiento. Lo único que no hacemos es la recolección del piñón. Son familias mapuches de recolectores que trabajan con nosotros todos los años. Generalmente las juntan en la montaña y cuando regresan y nos acercan los piñones que han recolectado. Desde ahí todo el proceso productivo nos hacemos cargo nosotros”, cuenta la emprendedora.



Alfajores rellenos con dulces caseros, con o sin cobertura de chocolate, galletitas dulces, almíbar, licor, café, dulce, escabeche, pasta untable y chutney son las fórmulas a las que ha llegado Yanina en base al piñón. Dice Yanina que “el piñón, es super sabroso y versátil, lo podemos poner en diferentes preparaciones, en productos salados o dulces. Es un producto que va con todo. O bien, consumirlo de la manera más sencilla que es hervirlo, pelarlo y comerlo. Pero hay que saberlo trabajar. Es un producto que requiere de mucha atención y tiempo”.

Yanina se preocupa por advertir que no sólo nos alimentamos de nutrientes sino también de todo el valor simbólico y cultural que atesoran los alimentos. Por eso se toma el tiempo para transmitir la información que contiene un piñón. Y explicar que con cada frasquito de escabeche las personas se llevan historia, trabajo y paisaje. “Cada piñón es una semilla de la cual salen árboles. Acá en Pehuenia, tenemos bosques nativos, no tenemos cultivos de araucarias, no tenemos pesticidas, no tenemos químicos. Es una especie que se demora muchísimos en crecer por eso hay que esperarla para que de su semilla. Y para eso hay que cuidarla, el bosque, el agua, no pisar donde hay semillas. El piñón es vida, es energía”, convence Yanina BIanchi.

La Fiesta Nacional del Chef Patagónico es una gran oportunidad para conocer a la emprendedora Yanina Bianchi, su historia, sus convicciones y todas las elaboraciones que realiza con este alimento milenario. “No hay nada más rico que comerse un alfajor a la mañana con una capita de dulce sin cobertura de chocolate. Y luego a la noche como un postre, con cobertura. Te da estabilidad, te transporta al centro de la tierra, te da serotonina, alegría, el alfajor con harina de piñón es lo más”, comparte e invita a toda la comunidad a participar del Festival, del 5 al 7 de mayo en Villa Pehuenia.