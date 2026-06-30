Croquetas cremosas de jamón cocido y cebolla: fáciles y rendidoras

Lista de Ingredientes jamón cocido: 300 gr cebollas: 2 harina: 200 gr manteca: 200 gr leche: 500 ml crema de leche: 500 gr sal, pimienta, nuez moscada: a gusto panko: c/n huevos: 4 mostaza: 1 cda.

Preparación

Cortar el jamón en cubos pequeños. Picar la cebolla en brunoise. En una olla rehogar el jamón y la cebolla con manteca. Luego espolvorear la harina y cocinar 1 a 2 minutos más.

Incorporar la leche de a poco sin dejar de mezclar con batidor. Una vez incorporada la leche, sumar la crema mientras se sigue mezclando para que no queden grumos. Debe quedar bien espeso. Retirar de la olla y volcar en la fuente para que enfríe la preparación.

Preparar la huevada. Una vez fría la mezcla anterior dar forma de cilindro, pasar por la huevada y luego rebozar por panko. Freír hasta dorar.