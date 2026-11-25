La pileta de la cocina es uno de los sectores del hogar que más utilizamos diariamente. Sin embargo, determinados hábitos al lavar los platos o preparar los alimentos pueden terminar provocando problemas en las instalaciones sanitarias.

Una de las principales recomendaciones de mantenimiento de las cañerías es evitar arrojar aceite, grasa y restos de comida por el desagüe, incluso cuando se utiliza agua caliente para intentar eliminarlos.

Aunque estos residuos parezcan desaparecer rápidamente, pueden acumularse en el interior de las tuberías y generar obstrucciones difíciles de resolver.

Por qué nunca deberías tirar aceite por la pileta de la cocina

El aceite utilizado para cocinar y las grasas provenientes de los alimentos pueden adherirse a las paredes internas de las cañerías.

Con el paso del tiempo, estas sustancias se combinan con otros residuos y forman acumulaciones que dificultan la circulación del agua.

Utilizar agua caliente no soluciona el problema, ya que las grasas pueden volver a solidificarse a medida que desciende la temperatura.

Lo recomendable es dejar enfriar el aceite usado, colocarlo en una botella o recipiente cerrado y llevarlo a un punto de recolección habilitado.

Los cinco residuos que nunca deberían terminar en el desagüe

Además del aceite, existen otros productos que pueden afectar el funcionamiento de las cañerías:

Restos de café: pueden acumularse y combinarse con sustancias grasas.

pueden acumularse y combinarse con sustancias grasas. Arroz y pastas: absorben agua y pueden aumentar de volumen.

absorben agua y pueden aumentar de volumen. Harina: al mezclarse con agua, forma una pasta que puede adherirse a las tuberías.

al mezclarse con agua, forma una pasta que puede adherirse a las tuberías. Cáscaras de huevo: sus pequeños fragmentos pueden quedar atrapados entre otros residuos.

sus pequeños fragmentos pueden quedar atrapados entre otros residuos. Restos de alimentos: incluso los más pequeños pueden contribuir a la formación de obstrucciones.

El sencillo accesorio que ayuda a prevenir problemas en las cañerías

Una de las soluciones más económicas consiste en colocar un filtro o rejilla de acero inoxidable sobre el desagüe de la pileta.

Este accesorio permite retener los restos de alimentos antes de que ingresen en las tuberías y facilita su posterior eliminación.

También es recomendable retirar la grasa de las sartenes y los platos con papel absorbente antes de lavarlos.

Cómo mantener limpia la pileta de la cocina y evitar malos olores

Para conservar las instalaciones en buenas condiciones, conviene incorporar algunos hábitos:

Limpiar diariamente la rejilla del desagüe.

Lavar la pileta con agua tibia y detergente.

Evitar el uso frecuente de productos destapacañerías corrosivos.

Revisar periódicamente el sifón.

No mezclar productos químicos de limpieza.

Si el agua comienza a bajar lentamente, aparecen ruidos extraños o persisten los malos olores, puede existir una obstrucción que requiera la intervención de un profesional.

Prevenir la acumulación de residuos es mucho más sencillo y económico que reparar una cañería tapada. Un pequeño cambio en los hábitos cotidianos puede evitar importantes gastos de mantenimiento.