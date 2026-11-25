Cerca de la presentación del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante la Cámara alta, el Gobierno nacional fijó por escrito su postura oficial sobre la creciente tensión bilateral con Brasil.

En el informe enviado al Congreso, la Cancillería argentina responsabilizó directamente a la administración de Luiz Inácio Lula da Silva por haber degradado de manera «unilateral» el vínculo diplomático al nivel de encargados de negocios y ratificó que la Casa Rosada únicamente «tomó nota» del resultado del balotaje presidencial del pasado 25 de octubre 2026, sin emitir felicitaciones formales.

Según surge de la Respuesta N°1282 incluida en el informe oficial de la Jefatura de Gabinete al Senado de la Nación, y de las reconstrucciones publicadas por los diarios Perfil y Parlamentario, la definición oficial llega en medio de versiones provenientes de Brasilia, difundidas por UOL y CNN Brasil, que indican que Lula da Silva excluiría al presidente Javier Milei y al canciller Pablo Quirno de su ceremonia de investidura del próximo 5 de enero 2027.

Qué dice el informe de Diego Santilli en el Senado sobre la relación entre Argentina y Brasil

Al responder una consulta del bloque justicialista sobre el deterioro del vínculo con el principal socio del Mercosur, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto detalló cuatro puntos centrales que sintetizan la posición institucional del Ejecutivo argentino.

El documento oficial señala que la representación diplomática argentina en Brasilia opera bajo una Encargaduría de Negocios, desde el 6 de agosto 2026, debido a una decisión «adoptada unilateralmente por el Gobierno de la República Federativa del Brasil» de reducir el rango bilateral y solicitar el regreso del embajador argentino, Daniel Raimondi.

La Cancillería aseguró que Argentina se abstuvo de aplicar represalias diplomáticas y dejó constancia de que el eventual retorno del embajador brasileño a Buenos Aires, Julio Bitelli, «será recibido en cualquier momento en que las autoridades de ese país así lo dispongan».

Pese al enfriamiento político, el texto oficial remarca que las vías ordinarias de comunicación entre ambas cancillerías y sus respectivas sedes diplomáticas permanecieron abiertas y operativas en todo momento.

Ante la pregunta específica sobre si el Poder Ejecutivo reconoce la legitimidad del 51,79% de los votos obtenidos por Lula da Silva en la segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro (48,21%), el informe evitó una definición explícita y se limitó a recordar que el 27 de octubre 2026 el vocero presidencial manifestó que el Gobierno «había tomado nota» del resultado.

El cruce por la asunción de Lula da Silva y los pedidos de informes en el Congreso

El documento entregado por Diego Santilli contrasta con los movimientos registrados tanto en Brasilia como en la oposición parlamentaria argentina, durante las últimas horas, ampliando un frente diplomático en torno a los dichos televisivos del canciller Pablo Quirno.

Medios brasileños como UOL y CNN Brasil informaron, citando fuentes cercanas a Lula da Silva, que ni Javier Milei ni Pablo Quirno serían invitados a la asunción presidencial del 5 de enero 2027 tras los cuestionamientos del canciller argentino al proceso electoral brasileño, aunque en el Palacio San Martín señalaron a Infobae que «no les consta» haber quedado fuera de la convocatoria.

En paralelo, el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó un proyecto para exigir que la Cancillería informe si cuenta con documentación que respalde las dudas planteadas por Quirno sobre los comicios en Brasil, reclamando el reconocimiento formal de la victoria de Lula para resguardar la relación comercial estratégica con el principal destino de las exportaciones industriales argentinas.

Más allá de las diferencias protocolares, ambos mandatarios podrían coincidir antes de fin de año en la próxima cumbre del Mercosur, prevista para los días 3 y 4 de diciembre 2026 en Montevideo, Uruguay.