SUSCRIBITE Diario papel
15 min cronometro
Yo Como

Cuál es el truco para que las empanadas de jamón y queso queden perfectas

Muchas veces subestimadas o menospreciadas... pero hay que saber hacerlas. Quién nos dice cómo es @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
15 min cronometro
Yo Como

Cuál es el truco para que las empanadas de jamón y queso queden perfectas

Muchas veces subestimadas o menospreciadas... pero hay que saber hacerlas. Quién nos dice cómo es @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

queso quartirolo: 400 gr

jamón cocido: 200 gr

tapas de empanada: 12 unidades

huevo para pintar: 1

Preparación

Cortar bastones de queso, de unos 3 cm de ancho, pero no muy largos. Cortar el jamón del mismo largo que el queso. Enrollar el queso con el jamón y reservar.

Disponer un disco de masa colocar el relleno en el centro, unir los bordes eliminando el aire y haciendo presión para sellar (si es necesario, humedecer los bordes con agua). Luego, unir las puntas de la masa y hacer presión para que queden adheridas.

Colocamos las empanadas en una fuente para horno. Pincelar la superficie con huevo batido. Horno pre calentado a 230º C, durante unos 15 minutos hasta que doren. Retirar del horno y disfrutar.


Temas

Alimentación

Cómo hacer

empanadas

Gastronomía

Receta fácil

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias