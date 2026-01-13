Cuál es el truco para que las empanadas de jamón y queso queden perfectas

Lista de Ingredientes queso quartirolo: 400 gr jamón cocido: 200 gr tapas de empanada: 12 unidades huevo para pintar: 1

Preparación

Cortar bastones de queso, de unos 3 cm de ancho, pero no muy largos. Cortar el jamón del mismo largo que el queso. Enrollar el queso con el jamón y reservar.

Disponer un disco de masa colocar el relleno en el centro, unir los bordes eliminando el aire y haciendo presión para sellar (si es necesario, humedecer los bordes con agua). Luego, unir las puntas de la masa y hacer presión para que queden adheridas.

Colocamos las empanadas en una fuente para horno. Pincelar la superficie con huevo batido. Horno pre calentado a 230º C, durante unos 15 minutos hasta que doren. Retirar del horno y disfrutar.