De vino, copas y sensaciones: Septiembre invita a degustar en Viedma

Viedma será pronto uno de los puntos de encuentro del mes para que patagónicos y visitantes puedan conocer, aprender y disfrutar de la bebida, la comida y el ambiente, en un evento guiado por la sabiduría de expertos y sin el apuro de la rutina.

Ciudad con sus encantos, en esta ocasión el vino será el denominador común, no sólo para dar la bienvenida a bodegas de San Juan, Mendoza o Salta, sino para reivindicar tanto el prestigio de las uvas cosechadas en tierra rionegrina, de histórica raíz vitivinícola, como también para enaltecer lo que se produce en Neuquén, con el empuje de una actividad que crece.

“Creer que para tomar un buen vino hay que ser especialistas es una idea que buscamos transformar”, dijo en diálogo con Diario RÍO NEGRO Yamil Nieva

Declarado de interés cultural por la Legislatura, el “Wine Taster” tendrá capacidad para casi 500 personas.

Sommelier a cargo de una nueva edición del “Wine Taster”, Nieva realizará esta degustación el próximo sábado 20 en esa capital. Conocedor de los cambios que se registraron tras la pandemia, en un público donde las mujeres y los más jóvenes ganan terreno, buscando calidad y novedad, ahora prepara una completa propuesta, al estilo feria, en el salón de Casino Del Río. “Nuestra intención es descontracturar, que quienes vayan a este evento anual salgan de ahí conociendo algo nuevo, que les permita elegir otras opciones que hasta el momento no se animaban a probar”, agregó.

Declarado de interés cultural por la Legislatura, el “Wine Taster” tendrá esta vez capacidad para casi 500 personas, el doble que en 2024, que podrán recorrer los stands agrupados por región de origen de cada bodega, con música y DJ en vivo, desde las 20 hasta la hora 00.

Con entradas que incluyen la posibilidad de disfrutar cuatro copas y cena libre, busca potenciar lo regional, sumando un nuevo capítulo a una historia vitivinícola que supo tener mucha fuerza en Río Negro hasta los años ‘70 y que volvió a posicionarse desde otro lugar, sin perder la riqueza de su esencia.

Más info en @yamil_nieva_316.

Gala Internacional en Buenos Aires

Mientras una variada agenda se desarrolla en el norte patagónico, Buenos Aires será el escenario para la gala del IWC Wine Industry Awards Argentina, que se celebrará el 25 de septiembre en el Hotel Hilton Buenos Aires.

Con la conducción de Oz Clarke, uno de los críticos de vino más influyentes del mundo y personalidad destacada del evento, durante la noche se hará entrega de los Trophies y Medallas de Oro a los vinos argentinos premiados por el jurado internacional, junto a las distinciones a las empresas y profesionales más influyentes del ecosistema vitivinícola nacional.

«Es increíble la energía que se vive en cada rincón del mundo por el vino argentino», destacaron.

«Este evento nació de una convicción profunda: Argentina merecía tener su propia gala internacional del vino”, destacó María Laura Ortiz, sommelier, periodista y directora de la edición 2025. Desde la coordinación, esta especialista reconoció que quiso “traer la esencia del International Wine Challenge a nuestra tierra pero con mirada local y con corazón argentino para celebrar a los protagonistas silenciosos de esta industria: quienes innovan, quienes comunican, quienes sostienen la calidad todos los días. Mi inspiración fue la energía increíble que se vive en cada rincón del mundo por el vino argentino. Y con la motivación de poner a nuestra gente en el centro de la escena. Este evento no es solo una premiación, es una declaración de identidad«, concluyó.