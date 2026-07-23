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Yo Como

El bocado dulce que siempre hay que tener a mano: alfajores de chocolate blanco y maní

Ideales para calmar ansiedades o degustar como postre o acompañarlo con alguna infusión calentita. La sugerencia es de @mauricioasta.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
12 min cronometro
Yo Como

El bocado dulce que siempre hay que tener a mano: alfajores de chocolate blanco y maní

Ideales para calmar ansiedades o degustar como postre o acompañarlo con alguna infusión calentita. La sugerencia es de @mauricioasta.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

PARA LAS TAPAS: --

huevo: 1

azúcar: 100 gr

manteca: 100 gr

harina 0000: 300 gr

polvo de hornear: 1 cdita.

PARA EL RELLENO Y COBERTURA: --

cobertura de chocolate blanco: 130 gr

pasta de maní: 280 gr

baño de chocolate blanco: 250 gr

Preparación

Para comenzar con las tapas, mezclar el huevo con el azúcar y la manteca. Agregar la harina con el polvo para hornear e integrar hasta formar la masa. Llevar al freezer por unos 15 minutos.

Estirar la masa, cortar las tapitas con un cortante de 7 cm. Colocar sobre la placa previamente enmantecada y llevar a horno medio (precalentado) por 10/12 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar.

Para el relleno, derretir el chocolate blanco cobertura y agregar la pasta de maní, integrar y llevar a la heladera por 15 minutos.

Cuando armamos, vamos a rellenar con la pasta de maní y bañar con chocolate blanco.


Temas

alfajores

alimentacion

Cómo hacer

Gastronomía

Postres

Repostería

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