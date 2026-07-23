El bocado dulce que siempre hay que tener a mano: alfajores de chocolate blanco y maní
Ideales para calmar ansiedades o degustar como postre o acompañarlo con alguna infusión calentita. La sugerencia es de @mauricioasta.
El bocado dulce que siempre hay que tener a mano: alfajores de chocolate blanco y maní
Ideales para calmar ansiedades o degustar como postre o acompañarlo con alguna infusión calentita. La sugerencia es de @mauricioasta.
Lista de Ingredientes
PARA LAS TAPAS: --
huevo: 1
azúcar: 100 gr
manteca: 100 gr
harina 0000: 300 gr
polvo de hornear: 1 cdita.
PARA EL RELLENO Y COBERTURA: --
cobertura de chocolate blanco: 130 gr
pasta de maní: 280 gr
baño de chocolate blanco: 250 gr
Preparación
Para comenzar con las tapas, mezclar el huevo con el azúcar y la manteca. Agregar la harina con el polvo para hornear e integrar hasta formar la masa. Llevar al freezer por unos 15 minutos.
Estirar la masa, cortar las tapitas con un cortante de 7 cm. Colocar sobre la placa previamente enmantecada y llevar a horno medio (precalentado) por 10/12 minutos. Retirar del horno y dejar enfriar.
Para el relleno, derretir el chocolate blanco cobertura y agregar la pasta de maní, integrar y llevar a la heladera por 15 minutos.
Cuando armamos, vamos a rellenar con la pasta de maní y bañar con chocolate blanco.
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