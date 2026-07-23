Facundo Medina explotó contra las teorías de la final del Mundial: «No crean boludeces»

Ya pasaron más de tres días de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España pero todavía sigue dando de hablar. Tras el subcampeonato de la Albiceleste, en las redes sociales se hicieron virales algunas teorías conspirativas sobre el partido definitorio de la Copa del Mundo.

En las últimas horas, dos jugadores de la Selección Argentina fueron recibidos y homenajeados en Villa Caraza, Lanus. Facundo Medina y José «El Flaco» López estuvieron junto a una gran multitud que se reunió para demostrarle todo su apoyo luego de la gran actuación mundialista.

Medina y el flaco López le hablaron desde un balcón a la gente.

Ambos futbolistas le hablaron a los hinchas y les expresaron sus sensaciones. El primero en tomar la palabra fue Medina: «Estamos muy tristes por haber perdido. Por eso algunos de los chicos no vinieron para acá. Nosotros nos ponemos mal, nos ponemos tristes. Ya sé que está mal porque es un partido de fútbol y hay cosas más importantes en la vida».

Luego, el defensor fue consultado sobre las teorías y no dudó en responder: «No crean boludeces. Ustedes vieron por fotos y videos que siempre fue un grupo bueno. No crean boludeces. Hay cosas más importantes que un partido de fútbol en la vida. Hay que ser buena gente», sentenció.

Es el primer futbolista que habla sobre las especulaciones que se armaron luego del partido. Otro que se refirió a este tema es Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni. El Ratón también mostró una postura firme: «Son cosas que escuchamos y que decimos: ‘No puede ser que estén diciendo esto’. Sinceramente, no lo entendemos porque no ha pasado nada de eso«.

Por otro lado, el flaco López le dedicó un mensaje a toda la multitud que se hizo presente: «El mayor orgullo que tenemos nosotros es venir de donde venimos. Tenemos que sentirnos más que orgullosos de ser argentinos». Luego, ambos jugadores jugaron un partido de futbol 5 para cerrar una jornada emotiva junto a la gente.