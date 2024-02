El chef Nahuel Sepúlveda representará a Neuquén en la Fiesta Nacional del chivo en Mendoza

Se viene una nueva edición, la 21, de la Fiesta Nacional del chivo en Malargüe, provincia de Mendoza y Neuquén tendrá a un representante de lujo, el chef Nahuel Sepúlveda. El encuentro gastronómico se realizará del 9 al 12 de febrero. «Desconocía el concurso. Me llegó una invitación a través de un conocido y me pareció interesante. Malargüe tiene mucha similitud con el norte neuquino en cuanto a la gastronomía. Su producto emblema también es el chivo, que conozco y eso me animó. Entonces mandé mis papeles y califiqué», contó Nahuel.

Este verdadero embajador de la cocina tradicional de campo, contó que hace 2 años participó en la Fiesta Nacional de la empanada, donde fue el único representante de la provincia de Neuquén. «En esta fiesta no se si habrá otro neuquino. Lo interesante es que hay muchos productos que no se han mostrado a todo el mundo. Siempre ando en búsqueda de dar a conocer nuestra cultura y tradición. Veo que esas marcas van apareciendo, lo que es marca país, lo que es neuquino está identificado por el chivito y van creciendo más las ganas de mostrar todo lo que se puede hacer con este tipo de carnes y técnicas ancestrales», comentó orgulloso el chef.

Sepúlveda se dedica a dar a conocer la gastronomía del norte neuquino.



«El plato que voy a presentar en Malargüe está pensando un poco en la geografía del lugar, respetando su cultura y sabores. La región tiene cerros y volcanes. Eso voy a representar con verduras a la masa. Se harán 2 o 3 bocaditos de masa relleno con verdura hechos al rescoldo, la ceniza representará un poco la región de montaña con diferentes tamaños, será un cordón montañoso. Un roll de chivito condimentado muy poco para resaltar el sabor de la carne. Cocinado a horno de barro, primero una cocción de líquido y luego sobre el final una capa crocante de ñaco, que es un producto que me encanta usar. La idea es acompañarlo con una salsa con vegetales verdes que simulen la pastura con la que el animal se alimenta», explicó entusiasmado Nahuel.

Actualmente, Nahuel Sepúlveda es secretario técnico en el Centro de Formación Profesional Agropecuario N°5 de Chos Malal y cada vez que puede se dedica a mostrar la gastronomía del norte neuquino. Además trabaja en una parrilla móvil donde despliega todos sabores ancestrales. «Mi propósito es mostrar el atractivo gastronómico de mi entorno. A través de la comida contamos una historia y puedo mostrar nuestros productos únicos, como el chivito que tiene denominación de origen», concluyó.