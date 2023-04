El gin barilochense que cautiva a la bartender Maru Ávila: comparte receta de algunos tragos

Por Maru Ávila, especial para «Yo Como»

Maru Ávila junto a dos de los tres hacedores de «Athos Gin», el emprendimiento que toma cada vez más fuerza desde Bariloche para la Patagonia.

Athos es una prestigiosa marca de gin de la región que se vienen posicionando entre las más prestigiosas de la zona.

La destilería se encuentra en una hermosa chacra en las afueras de la ciudad, en Bariloche, rodeada de flora nativa que es muy bien aprovechada por Athos para inspiración y para utilización botánica en sus gines.

Todos los detalles están pensados en este producto gracias a Ale, ¡su capitán!

Es un producto de calidad con un excelente aroma y sabor.



La versión de verano N°1 tiene 14 botánicos, de ellos 4 se cosechan en su propia chacra. Destaca la lavanda como bien la hermosa etiqueta nos muestra, con ese cuadro de acuarelas.

Me gusta prepararlo con tónica en proporción 30/70 y si bien es extremadamente aromático y no necesita más nada, me gusta decorarlo con rodaja de limón y flor de lavanda.



Otra opción que suelo ofrecer es un collins, con almíbar de lavanda para realzar sus notas. La receta que uso es 50ml de gin 25ml jugo fresco de limón, 25 ml almíbar de lavanda y completo el vaso con soda.



Hace poco lanzaron su versión de otoño, con 9 botánicos entre los que se destaca la pera, la canela y el roble. Me encanta esta versión y al momento de mezclarla siento utilizarla en cócteles más sutiles y con mayor graduación alcohólica para q el gin pueda expresarse mucho más.

Preparo una reversión de Martini con lillet blanc (60ml gin y 10ml lillet blanc) servido frío pero sin hielo en la copa.

Otro cóctel que preparo esta inspirado en un french 75 y reemplaza el espumante por sidra de pera.

En caso de servirlo con tónica lo termino con rodaja de pomelo.



Ahora bien, no se cuanto puedo hablar de la próxima edición de invierno, pero solo les voy a adelantar que por sus notas picantes y ahumadas, estoy pensando en un bloody Mary o algún sour con cilantro.



Athos es un gran producto de la región, en constante evolución e innovación con una política de sustentabilifad detrás que lo hacen un producto de gran calidad.

¡Felicitaciones Ale y equipo!