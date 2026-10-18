El postre con vainillas, duraznos y dulce de leche que podés preparar sin usar el horno

El postre de vainillas, duraznos y dulce de leche es una opción ideal para quienes buscan algo dulce, rendidor y fácil de preparar en casa. Se arma en capas, no necesita horno y lleva ingredientes que se consiguen en cualquier supermercado.

Después de unas horas en la heladera, queda húmedo, cremoso y perfecto para compartir en familia.

Ingredientes

1 paquete de vainillas (200 g aproximadamente).

1 lata de duraznos en almíbar.

400 g de dulce de leche.

400 ml de crema de leche.

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

Almíbar de los duraznos o leche, para humedecer las vainillas.

Cómo preparar el postre paso a paso

1. Preparar la base

Acomodá las vainillas en una fuente rectangular. Humedecelas ligeramente con el almíbar de los duraznos o con leche, sin dejarlas demasiado blandas.

2. Agregar el dulce de leche

Distribuí una capa de dulce de leche sobre las vainillas. Si está muy firme, podés mezclarlo con una cucharada de crema para que resulte más fácil de untar.

3. Incorporar los duraznos

Cortá los duraznos en cubitos y repartilos sobre el dulce de leche para distribuir la fruta de manera uniforme.

4. Preparar la crema

Batí la crema de leche fría con la esencia de vainilla hasta que quede firme. Extendé una capa sobre los duraznos.

5. Repetir las capas y enfriar

Si te quedan ingredientes, repetí las capas y terminá con crema. Llevá la fuente a la heladera durante al menos cuatro horas para que tome consistencia y los sabores se integren.

El secreto para que quede más rico

No empapes las vainillas: con un poco de almíbar alcanza para que queden húmedas sin desarmarse.

con un poco de almíbar alcanza para que queden húmedas sin desarmarse. Elegí dulce de leche repostero: ayuda a mantener las capas firmes.

ayuda a mantener las capas firmes. Dejalo reposar toda la noche: tendrá mejor textura y será más fácil de servir.

tendrá mejor textura y será más fácil de servir. Decoralo antes de servir: podés usar gajos de durazno, chocolate rallado o pequeños copos de dulce de leche.