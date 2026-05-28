Luis Caputo proyectó una inflación más baja para mayo 2026 y apostó por la reelección de Javier Milei

Luis Caputo proyectó una inflación más baja para mayo y apostó por la reelección de Javier Milei

El ministro de Economía, Luis Caputo, durante el Latin American Forum que se realizó en Buenos Aires, brindó un panorama económico sobre los nuevos datos que se aproximan. De esta manera indicó que espera para la inflación de mayo una baja mucho más pronunciada que la de abril.

Además aseguró que durante 2027, el país podría eludir la incertidumbre que suelen generan las elecciones presidenciales porque confía en que «la economía se va a llevar puesta a la política».

Inflación de mayo, críticas a la prensa y expectativa por las elecciones 2027

«La inflación vuelve a estar a la baja. En abril fue de 2,6%, la más baja desde noviembre, y se espera que en mayo sea más baja aún», sostuvo Caputo y luego se quejó por la forma en que los medios manejan los datos económicas al considerar que estos ignoran los buenos resultados de las diferentes áreas.

El ministro remarcó que «las expectativas están ancladas» e indicó que para los próximos doce meses se espera un 20%. «No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20%», insistió.

El funcionario hizo un raconto de los resultados en diferentes sectores y solicitó: «No se dejen psicopatear por lo que dice la prensa». Tras esto remarcó que tanto en sus presentaciones como en las del presidente, Javier Milei, «nos estamos focalizando en los datos porque es la mejor forma de combatir el relato. Hay una divergencia muy grande entre los datos y el relato».

En ese sentido, el funcionario detalló que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) «fue de 1,1% la más baja desde agosto del año pasado»; que las exportaciones industriales en abril fueron de US$2.528 millones en abril; que las exportaciones pymes fueron las más altas en 14 años y que el financiamiento pyme creció 100%.

En tanto a los rércords, mencionó:

Las exportaciones de abril

En la agroindustria en el primer cuatrimestre

En el superávit energético de abril

De cosecha 163 millones de toneladas

De actividad aerocomercial.

De actividad económica.

Luego de este detallo, lanzó: «Parece un chiste leer diarios y ver noticias de crisis. El EMAE (estimador de actividad) está en su récord histórico. No puede haber una divergencia más grande entre lo que se dice y lo que está pasando». Y agregó: «Esta es la realidad, lo otro son encuestas, son sensaciones, encuestas de 2000 personas».

El funcionario apuntó contra los medios y aseguró que sólo generan una «distorsión» de la información. «Nos dicen que mostremos empatía y si lo haces validas lo que dicen los periodistas que son muy hábiles para instalar cosas», afirmó.

Caputo señaló: «Hemos hecho un cambio histórico, el rumbo es el adecuado. Hay que enfocarse en lo bueno y nadie niega que falta mucho».

En este contexto insistió en su cuestionamiento a la prensa: «Mientras en el mundo se valora lo que se está haciendo, acá se encuentra una versión periodística que nada tiene que ver con la realidad. Esto es lo que está pasando».

El funcionario también se refirió a las proyecciones de crecimiento que espera el FMI, que sería de 3,5% para este año, e indicó: «Si lo medimos contra diciembre de 2023 punta a punta habremos crecido 20%”. A su vez aseguró que «hay sectores que están motorizando este crecimiento».

En cuanto al tema político, Caputo manifestó que «muchos esperan un año electoral clásico en Argentina con incertidumbre», pero advirtió: «A mi juicio 2027 será lo opuesto a lo que dicen los periodistas y el mercado. El año que viene será atípico porque la economía se va a llevar puesta a la política».

«No es casualidad que estemos navegando el shock externo como el mejor país», remarcó y consideró: «Para mi, 2027 será el año en el que más vamos a crecer y el presidente va a ganar cómodamente»,

Con información de Noticias Argentinas