«Agostina estaría viva y en Córdoba»: el abogado de la familia Vega habló tras reunirse con la fiscalía

El abogado habló con la prensa luego de reunirse con la fiscalía que investiga la desaparición de la adolescente.

El abogado de la familia de Agostina Vega, Carlos Nayi, aseguró este jueves que la adolescente desaparecida «estaría viva y en Córdoba», luego de mantener una reunión con la fiscalía que lleva adelante la investigación en Tribunales.

Según publicó el medio La Voz, el letrado brindó una conferencia de prensa tras el encuentro con el fiscal de la causa y habló de un “cauto optimismo” respecto al avance de la investigación. “De acuerdo a la prueba Agostina no está fuera del país, está en el país y estaría en Córdoba. Y de acuerdo a la prueba hasta ahora, con cauto optimismo, estaría con vida”, expresó.

“Hay que ser muy prudentes”

Nayi evitó brindar mayores detalles sobre las medidas en curso y remarcó que la causa atraviesa una etapa sensible. “Hay que ser muy prudente para no entorpecer la investigación”, sostuvo durante el breve contacto con la prensa.

El abogado indicó además que la Justicia mantiene comunicación con la madre de la joven y explicó que se le informó sobre los recursos que se están utilizando para intentar localizarla. “La Justicia ha hablado muy claro con la madre, desde el cauto optimismo, le ha explicado cuáles son los recursos que se están utilizando para llegar al objetivo”, afirmó.

La investigación sigue bajo secreto de sumario

Durante la conferencia, el letrado señaló que continúan reuniéndose pruebas de manera permanente y destacó el trabajo conjunto entre la Policía y la Justicia.

“Se han recolectado pruebas y se las siguen recogiendo minuto a minuto. ¿Cuál es la prueba? Mucha, variada”, dijo Nayi, aunque aclaró que no podía profundizar debido al secreto de sumario.

Finalmente, aseguró que “todo lo mejor de la Policía y de la Justicia está trabajando” en la investigación y concluyó: “Ahora hay que esperar”.