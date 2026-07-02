Juicio por la muerte de Maradona: Matías Morla aseguró que era «el mejor amigo» de Diego y pidió disculpas por insultar a sus hijas

El abogado Matías Morla declaró este martes por primera vez en el juicio que investiga las responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona y aseguró que mantenía con el exfutbolista una relación de profunda cercanía. «Yo era el mejor amigo de Diego», afirmó durante su exposición ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro.

La declaración de quien fuera apoderado y representante legal del astro argentino se produjo en una de las audiencias más esperadas del proceso judicial, en la que también debió responder preguntas sobre la internación domiciliaria de Maradona y sobre distintos audios privados incorporados a la causa.

Quiénes buscaron la casa para la internación domiciliaria

Durante el interrogatorio, el abogado defensor Félix Linfante consultó a Morla acerca de quiénes habían intervenido en la búsqueda de la vivienda donde Diego Maradona cumplió la internación domiciliaria tras su operación por un hematoma subdural.

Ante esa pregunta, Morla sostuvo que la tarea fue llevada adelante por integrantes de su entorno más cercano y de su estructura de trabajo.

Según explicó, participaron de la búsqueda su hermana, Vanesa Morla; su cuñado y exasistente personal de Maradona, Maximiliano Pomargo; y la contadora Andrea Trimarchi.

«La oficina se ocupó de analizar las distintas alternativas», señaló el abogado ante el tribunal.

Los audios con Leopoldo Luque

Uno de los momentos de mayor tensión de la audiencia ocurrió cuando el abogado querellante Fernando Burlando reprodujo una serie de mensajes de audio intercambiados entre Morla y el neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa.

En los audios difundidos durante el juicio, ambos realizaban descalificaciones e insultos dirigidos hacia las hijas de Diego Maradona.

«Gorda, negra, nefasta, maleducada de mierda, mala onda y desagradecida», se escucha decir en uno de los mensajes atribuidos a Morla.

Por su parte, Luque expresaba en otro audio: «Te chupa la pija la negra de mierda esa, perdón por la palabra».

La reproducción de los mensajes generó un fuerte impacto en la sala de audiencias y provocó un momento de incomodidad para el testigo.

El pedido de disculpas

Tras la exhibición de los audios, Matías Morla tomó la palabra y pidió disculpas públicas por el contenido de sus expresiones.

«Siento vergüenza por mis dichos», manifestó el abogado ante el tribunal.

La declaración de Morla continuará siendo analizada por las partes en el juicio que busca determinar las responsabilidades penales por la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, mientras se encontraba bajo internación domiciliaria en una vivienda del partido bonaerense de Tigre.