Añelo impulsa y vincula la ciencia con la comunidad a través del Museo Desierto Patagónico

Doménica Santos, oriunda de Rio de Janeiro (Brasil), se graduó en la Universidad Federal de esa ciudad, y, hace 20 años, una decisión cambiaría su vida y carrera profesional por completo. Apasionada por la paleontología, decidió emigrar e instalarse en la provincia de Neuquén, zona geográfica por excelencia para la investigación de restos de dinosaurios. De hecho, la región ha dado muestras de grandes hallazgos reconocidos internacionalmente.

Además de su interés por la investigación en la región, el proceso de migración se fortaleció cuando conoció a Juan Porfirio, su compañero de vida y con el que formó una familia. Porfirio comparte las mismas pasiones que Doménica, ya que es biólogo paleontólogo, dirige el Museo de Geología y Paleontología de la UNCo, y desarrollan desde hace años expediciones en conjunto. Se conocieron en una campaña de extracción de dinosaurios en Mato Grosso, cuando Doménica trabajaba en el Museo Nacional de Rio de Janeiro.

Juan Porfirio, Director del Museo de la UNCO, junto a Luca Mattioni, estudiante de intercambio de Italia, investigando los restos de una posible nueva especie mundial. Foto: Gentileza.

De Rio de Janeiro a ser directora del Museo Desierto Patagónico de Añelo

Su vínculo con Añelo nació en 2018 tras un convenio entre la UNCo y la municipalidad de Añelo. La paleontóloga destacó la importancia de la creación del museo en la localidad, ya que, al no contar con un espacio para la conservación y el estudio de las piezas, “todos los materiales se iban a otros museos. A partir de 2018 las piezas empiezan a quedarse en la ciudad”.

La investigadora valoró la predisposición del ejecutivo municipal sobre la importancia de desarrollar ciencia, y la posibilidad que estudiantes de la UNCo puedan realizar sus trabajos de investigación y tesinas con los fósiles que se conservan en el museo.

“Tenemos alumnos, como Francisco Domingo, que va a presentar su tesis con anfibios, que son también materiales del museo de Añelo. Dos estudiantes más que están trabajando con cocodrilos”, comentó Santos

Experiencia del visitante acorde a las nuevas tecnologías

Sobre la propuesta que tiene para brindar la institución, “empezamos a buscar algo más moderno. Si vamos a crear un museo desde cero, vamos a hacerlo con otro enfoque”, comentó la directora. Con el objetivo de alinear la oferta de la entidad con el avance de las nuevas tecnologías, los visitantes pueden disfrutar una experiencia a través de la realidad virtual, ver material audiovisual mediante múltiples pantallas y sonido envolvente y acceder a la información a través de QR en tres idiomas: español, portugués e inglés.

Joystick y gafas de realidad virtual, como recurso para vivir una experiencia distinta.

“Buscamos acercar a la gente los trabajos científicos. Es muy común que no se sepa cómo llego ese material; cómo sé que es un Rebbachisaurido, si es un cocodrilo o un Saurópodo. Por eso ponemos un QR para que ellos vean como es el trabajo científico”, explicó la directora.

Vínculos con instituciones

La bióloga paleontóloga destacó, en primer lugar, las relaciones que ha establecido el museo con las empresas que operan en las áreas de posibles hallazgos de restos de dinosaurios. “El año pasado, Añelo creó la declaración de interés a la Ley Provincial N°2183 (legislación que estipula a los fósiles como patrimonio del Estado), empezando a ponerlos en valor para que las empresas puedan resguardarlos y que no tengamos pérdidas”, dijo Santos.

Ese trabajado mancomunado se ha reflejado con YPF; “la gran mayoría de materiales que tenemos acá vienen de la empresa petrolera. Ese gigante que estamos trabajando con Luca (Luca Mattioni, estudiante de intercambio de Italia, que está realizando su tesis doctoral con un ejemplar Saurópodo Titanosuario) es resultado de un monitoreo de YPF, detalló la investigadora.

Por otra parte, valoró los encuentros que establecen con instituciones educativas. “La oferta es variada y trabajamos mucho con las escuelas; los invitamos a venir y hacemos visitas diferenciadas, dependiendo el nivel educativo. Todas las visitas en el museo son guiadas”, concluyó la directora.