Ensalada caprese con pasta, el plato que no puede faltar este verano
Fresca, fácil de hacer y con muy pocos ingredientes. La sugerencia es de @cuk_it.
Lista de Ingredientes
pasta seca: 150 gr
tomates cherry: 100 gr
bocconcino: 150 gr
albahaca: c/n
sal y pimienta: a gusto
aceite de oliva: a gusto
Preparación
Llevar a hervor una olla amplia con agua y una pizca de sal. Añadir la pasta seca, preferentemente tirabuzones. Cocinar unos 6 a 8 minutos, deben estar “al dente”. Retirar del fuego, escurrir el agua y colocar en un plato amplio o fuente. Dejar enfriar.
Cortar los tomates cherry y los bocconcini por la mitad. Añadir ambos al plato con la pasta junto con unas hojas de albahaca. Condimentar con sal y pimienta a gusto, luego añadir aceite de oliva. Mezclar bien todo y ¡¡a disfrutar!!
