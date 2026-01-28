SUSCRIBITE Diario papel
Yo Como

Ensalada caprese con pasta, el plato que no puede faltar este verano

Fresca, fácil de hacer y con muy pocos ingredientes. La sugerencia es de @cuk_it.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

pasta seca: 150 gr

tomates cherry: 100 gr

bocconcino: 150 gr

albahaca: c/n

sal y pimienta: a gusto

aceite de oliva: a gusto

Preparación

Llevar a hervor una olla amplia con agua y una pizca de sal. Añadir la pasta seca, preferentemente tirabuzones. Cocinar unos 6 a 8 minutos, deben estar “al dente”. Retirar del fuego, escurrir el agua y colocar en un plato amplio o fuente. Dejar enfriar.

Cortar los tomates cherry y los bocconcini por la mitad. Añadir ambos al plato con la pasta junto con unas hojas de albahaca. Condimentar con sal y pimienta a gusto, luego añadir aceite de oliva. Mezclar bien todo y ¡¡a disfrutar!!


