Ensalada caprese con pasta, el plato que no puede faltar este verano

Lista de Ingredientes pasta seca: 150 gr tomates cherry: 100 gr bocconcino: 150 gr albahaca: c/n sal y pimienta: a gusto aceite de oliva: a gusto

Preparación

Llevar a hervor una olla amplia con agua y una pizca de sal. Añadir la pasta seca, preferentemente tirabuzones. Cocinar unos 6 a 8 minutos, deben estar “al dente”. Retirar del fuego, escurrir el agua y colocar en un plato amplio o fuente. Dejar enfriar.

Cortar los tomates cherry y los bocconcini por la mitad. Añadir ambos al plato con la pasta junto con unas hojas de albahaca. Condimentar con sal y pimienta a gusto, luego añadir aceite de oliva. Mezclar bien todo y ¡¡a disfrutar!!