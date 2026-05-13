Tras la marcha universitaria, Javier Milei se comparó con los rectores y aseguró que “cobran cuatro veces más”

El presidente Javier Milei reavivó este miércoles la disputa con las universidades públicas luego de la multitudinaria marcha federal. A través de redes sociales, el mandatario comparó su salario con el de los rectores asegurando que «cobran cuatro veces más».

El jefe de Estado afirmó en X que su salario es de “$4 millones brutos por mes”, mientras que los rectores perciben “hasta cuatro veces más, hasta $18 millones por mes”.

Las repercusiones de la marcha universitaria en el Gobierno

Además, en otras publicaciones, Milei insistió en que la convocatoria del martes “no respondió únicamente a un reclamo académico”. El mandatario sostuvo que detrás de la movilización existieron sectores políticos opositores que intentan desestabilizar su administración.

La Marcha universitaria en Roca: foto: Andrés Maripe.

En ese contexto, el Presidente afirmó que los dirigentes intentaron defender “sus cajas” y los acusó de utilizar la universidad pública como “bandera” para mantener una estructura que les beneficia.

El Gobierno defendió el ajuste y habló de equilibrio fiscal

Previo a la marcha, el oficialismo aseguró que la administración nacional continúa enviando los fondos previstos para el funcionamiento de las universidades nacionales.

Desde el Ejecutivo señalaron que “el Gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado”. El Gobierno además sostuvo que la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal aceptó el Recurso Extraordinario Federal presentado por el Ejecutivo.

Según indicaron, la cautelar vinculada al financiamiento universitario seguirá suspendida “hasta que se expida la Corte Suprema”.

En el comunicado oficial, el oficialismo también cuestionó a la oposición y aseguró que “la política ha tratado de instalar” que el Ejecutivo busca “desfinanciar las universidades o directamente cerrarlas”.

Nación afirmó también que el Estado mantiene las transferencias mensuales destinadas a las universidades nacionales. En ese sentido, remarcaron que los pagos actualmente se realizan “de forma mensual”.