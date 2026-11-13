Festival de la Empanada y la Pizza en Zapala: quiénes ganaron la primera jornada y cómo sigue la agenda

Zapala comenzó a vivir un fin de semana a toda fiesta, donde se unen lo mejor de la gastronomía y la cultura, con el inicio del 3º Festival Patagónico de la Empanada y la Pizza, que se extenderá hasta el domingo en el Paseo La Estación, el ya tradicional espacio público de la ciudad, donde en esta ocasión se reúnen las familias zapalinas y los visitantes que llegan de otras localidades de la provincia y de todo el país.

“Una vez más Zapala abre sus brazos, y estamos felices de poder encontrarnos nuevamente en esta cita donde rendimos homenaje a una de las comidas más tradicionales de los argentinos”, remarcó el intendente, Carlos Koopmann, en el acto de apertura, señalando que “durante estas gestiones de gobierno, trabajamos fuertemente para potenciar a las fiestas populares en nuestra ciudad, porque eso nos permite desarrollar el turismo y motorizar la economía local”.

Carlos Koopmann, intendente de Zapala.

Hemos podido consolidar un calendario de actividades anuales que volvieron a posicionar a Zapala como referencia de grandes eventos en toda provincia, que incluye este Festival de la Empanada, el Campeonato Nacional de Asadores a la Estaca, la Fiesta Nacional del Inmigrante y las Colectividades, y el Corso de la Ciudad”. Carlos Koopmann, intendente.

En esta oportunidad, el tradicional evento gastronómico abrió el fuego con la novedad de esta edición: el Campeonato de la Pizza, del que participaron 18 competidores que representaron a Zapala, Las Coloradas, Plaza Huincul, Neuquén capital, Bariloche, La Rioja y Tucumán.



Los participantes tuvieron que demostrar sus habilidades preparando la clásica variedad de la fugazzeta y también una patagónica de autor, para convencer al jurado que estuvo integrado por reconocidos maestros cocineros como Madame Papin (Buenos Aires), Cristian Abarzúa (Neuquén), Federico Domínguez Fontan (Río Negro), Diego Dávila (Buenos Aires) y Hugo Veliz (La Rioja).

Madame Papin, uno de los jurados de lujo.



Finalmente, el ganador de la Categoría Fugazzeta al molde fue el zapalino Franco Ávila, que además se llevó un premio de 500 mil pesos. En tanto que el primer lugar en la Categoría Pizza Patagónica de autor fue para la representante de Bariloche, Pamela Basabilaso, que además obtuvo el premio de 800 mil pesos.



Y el Gran Campeón de la Pizza (es decir el que sumó la mayor cantidad de puntos en las dos categorías), fue Matías Hidalgo, de Neuquén capital, que se llevó como premio una amasadora industrial.

Además del Campeonato de la Pizza, el público pudo disfrutar de las masterclass que, en este primer día, estuvieron a cargo de los cocineros Nora Gómez (Jujuy), Tomás Hadad (Salta), Pamela Basabilbaso (Río Negro), Hugo González (Santa Cruz), Hugo Veliz (La Rioja) y Daniel López (Córdoba), bajo la consigna “Empanadas Provinciales: cada maestro con su librito, un viaje a través de sus sabores”.



En la faceta solidaria del festival, en el predio se instaló un puesto de APyCE (Asociación de Pizzerías y Casa de Empanadas), donde todo lo recaudado por la venta se destinará a la cooperadora del Hospital “Jorge Juan Posse” de la ciudad.



En lo que se refiere a los espectáculos artísticos, durante la noche de apertura estaba previsto que desfilen por el escenario artistas provinciales como Lorena Riquelme y Los Merengüeros, Enzo Padilla, Matías Rivas, y el Grupo Picunche.

La agenda para el sábado



Este sábado, la jornada se iniciará a las 11, con el Campeonato de la Empanada para las categorías Empanada Neuquina y Empanada Patagónica de Autor, donde hasta el momento se habían inscripto cerca de 20 competidores.

Los ganadores en las distintas categorías que competirán el sábado y el domingo, se llevarán premios en efectivo que van de 1,5 a 2,5 millones de pesos.

A las 19:30 llegarán las clases magistrales de maestros pizzeros integrantes de la ApyCE , como Daniel Dávila, Demian Pinto, Federico Domínguez Fontan y Cristian Abarzúa.



A las 22 comenzará a sonar la música folclórica con la presencia de los históricos Cuti y Roberto Carabajal, mientras que a las 23 será el turno de Los Charritos Tropicales, a la medianoche subirán Los Ruiseñores de la Frontera, y ya a la 1 de la madrugada del domingo, el cierre a todo baile estará a cargo de Sele Vera y Los Pampas.