Bariloche: evaluarán la conducta de un convencional oficialista denunciado por reivindicar la dictadura

Adrián Grau recibió este jueves el diploma de convencional de Bariloche, su conducta será revisada. Foto: Chino Leiva

La Convención Constituyente Municipal de Bariloche comenzó con polémica. En su primera sesión resolvió este viernes evaluar la conducta del convencional oficialista Adrián Grau, que fue denunciado en una fiscalía por la APDH y otras organizaciones por ser el presunto autor de publicaciones en redes sociales que reivindican al dictador Jorge Videla.

Una comisión, integrada por los cinco jefes de bloque, recopilará la información del caso y escuchará la versión de Grau sobre los hechos que le atribuyen.

La Convención acordó que esa comisión emita un dictamen en 10 días sobre la situación del convencional, que integra el bloque oficialista, Estamos Haciendo Bariloche. Desde la oposición pidieron que Grau no participe de las actividades de la Convención durante ese plazo, pero esa solicitud quedó en suspenso, comentaron desde el bloque de la Libertad Avanza.

La convencional Josefina González Elizondo, del bloque Fuerza Bariloche planteó la situación de Grau. Mencionó las publicaciones en redes sociales que le atribuyen a Grau “que reivindican al dictador Rafael Videla, que reivindican crímenes de lesa humidad, el odio contra grupos de izquierda y esto ha sido denunciado no solo por la APDH y otras organizaciones y es de público conocimiento”.

Y señaló que en el acto de jura de los convencionales, que se hizo el jueves, recibieron insultos por parte de Grau, cuando parte del público repudió que asumiera como convencional. González Elizondo dijo que una concejal peronista (por Roxana Ferreyra) fue agredida verbalmente por Grau.

“Nos parece muy grave y entendemos que este cuerpo (por la Convención) está en condiciones de poder generar la comodidad de todos los convencionales y también de la comunidad”, expresó. Grau se había retirado de la sesión cuando se trataba su caso.

Adrián Grau recibió este jueves el diploma de convencional de Bariloche, su conducta será revisada. Foto: Chino Leiva

El lema de la convocatoria

“La ordenanza que nos convoca tiene como lema: la memoria, la verdad y la justicia. Cualquier persona que no esté de acuerdo con eso, verdaderamente, no tiene la base mínima ni la idoneidad democrática para estar sentado en esta mesa y discutir la noma fundamental”, afirmó la convencional de Fuerza Bariloche.

Los 15 convencionales redactarán los cambios en la Carta Orgánica Municipal para los próximos años. El trabajo de reforma lo tienen que desarrollar en dos meses. Los convencionales percibirán la misma remuneración mensual que un concejal, es decir cerca de 7 millones de pesos.

Diario RÍO NEGRO intentó comunicarse con la presidenta de la Convención, Yanina Sánchez, para conocer su punto de vista sobre el asunto Grau, pero no fue posible hasta el momento.

Falta definir el reglamento

Estamos Haciendo Bariloche, que representa al intendente, Walter Cortés, tiene mayoría propia en la Convención con un bloque de 8 representantes. La oposición, conformada por Fuerza Bariloche, la Libertad Avanza, Seamos Futuro y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (PTS-MST) suman 7 convencionales.

Este viernes, en la sesión acordaron un próximo encuentro para el lunes a las 13. Aunque será una sesión privada, para intercambiar opiniones respecto de los proyectos de reglamento interno para el funcionamiento de la Convención.

Desde la Libertad Avanza comentaron que este viernes la Convención designó un asesor letrado, uno contable y uno administrativo.