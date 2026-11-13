Murió Brian Tracy a los 82 años, el referente mundial del desarrollo personal que se volvió viral en redes sociales

Brian Tracy, una de las figuras más influyentes del mundo del desarrollo personal y la productividad, murió este jueves a los 82 años, según confirmaron medios internacionales. Aunque su carrera se consolidó hace décadas, en los últimos años se hizo mundialmente conocido por los videos antiguos de sus conferencias que se volvieron virales en redes sociales.

El fenómeno digital de Tracy es particular. Fragmentos de sus charlas de los años 90 y 2000, donde explicaba de manera directa cómo fijar objetivos, gestionar el tiempo y evitar la procrastinación, se multiplicaron en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Sus consejos, enfocados en la acción concreta y el esfuerzo personal, resonaron con fuerza en una nueva generación de jóvenes y emprendedores que buscaban herramientas prácticas para mejorar su rutina diaria.

Nacido el 5 de enero de 1944 en Canadá, Tracy tuvo una trayectoria atípica. Abandonó la escuela antes de completar su educación formal y pasó por múltiples oficios hasta que se volcó de lleno al mundo de las ventas. En 1984 fundó Brian Tracy International, una compañía dedicada a la capacitación y el desarrollo de personas y organizaciones.

A partir de allí, construyó un imperio editorial y de conferencias. Escribió más de 70 libros traducidos a decenas de idiomas, entre los que se destacan clásicos como «¡Tráguese ese sapo!», «¡Metas!» y «¡Sin excusas!». Asesoró a más de 1.000 empresas y sus seminarios presenciales llegaron a millones de personas en todo el mundo.

Las causas de su fallecimiento no fueron reveladas hasta el momento. En redes sociales, colegas y seguidores despidieron al autor cuyas enseñanzas, ya sea en libros o en clips de 30 segundos, siguieron vigentes hasta el último día.

El legado del Seminario Fénix

Además de sus libros, uno de los pilares de su legado es el Seminario Fénix, un programa de desarrollo personal y empresarial que Tracy creó en 1990 y que se convirtió en un clásico de la autoayuda. Basado en la psicología del éxito, el seminario se enfoca en el logro de metas y el potencial humano, bajo la premisa de que al tomar la decisión de tener éxito y aprender cómo hacerlo, se pueden alcanzar nuevas alturas.

El programa, que se distribuyó en formatos de audio y que en sus inicios fue seguido por más de 150.000 personas, se convirtió en un manual de vida para mejorar resultados y autoestima. A lo largo de sus módulos, Tracy desglosa las claves de la productividad y la gestión del tiempo, y propone un decálogo de ingredientes para el éxito que incluye la paz mental, la salud y energía, y las relaciones amorosas. En la era del streaming, el seminario resurgió como un podcast que se mantiene entre los más escuchados en su categoría.