Estados Unidos levantó la prohibición de despegues en sus aeropuertos tras horas de interrupción

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos levantó la prohibición este viernes todos los despegues en el país.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos prohibió este viernes todos los despegues en el país. Pasadas las 23 hs de Argentina, el gobierno norteamericano levantó la prohibición.

El aviso de su centro de comando salió a las 15.54, hora del este estadounidense, después de una falla en las comunicaciones del control aéreo. La medida rige hasta nuevo aviso y representa la tercera paralización nacional en décadas, según informó The New York Times.

Qué falló en el sistema

El problema radica en los centros de control de ruta, encargados de guiar a los aviones cuando ya están en altura entre un aeropuerto y otro. Existen 22 dependencias de este tipo en todo el territorio y manejan los vuelos por encima de los 5.500 metros, según detalló ABC News.

Un vocero de la FAA señaló a Business Insider que los inconvenientes afectan a «varios» centros, aunque el secretario de Transporte, Sean Duffy, escribió en la red social X que el impacto alcanza a «todos». En un comunicado posterior, la agencia informó que hubo un corte «temporal» de las telecomunicaciones y que frenó las operaciones por precaución, de acuerdo con Bloomberg.

La falla está vinculada con las frecuencias de radio que utilizan pilotos y controladores, indicaron tres personas al tanto del tema a The Washington Post. Una fuente de aviación precisó a CNN que cayeron al mismo tiempo los radares y las frecuencias de radio, un diagnóstico que coincide con un mensaje interno de Alaska Airlines al que accedió CNBC, donde se mencionan problemas en ambos sistemas.

La investigación y el rol de la inteligencia artificial

Desde el Gobierno estadounidense aseguran que no hay indicios de una agresión externa. «Esto no es otro 11 de septiembre. Es una caída de telecomunicaciones», afirmó ante periodistas el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, según The New York Times. El funcionario aclaró que todavía desconocen la causa exacta y que no descartan ninguna hipótesis.

Dos funcionarios de las fuerzas de seguridad indicaron a CNN que los primeros informes no apuntan a un ciberataque. En la misma línea, Bloomberg reportó que el FBI no cree que se trate de un sabotaje ni de un delito, y citó a una fuente que señaló que se investiga si la caída fue provocada por una actualización de software. Aunque Microsoft trabaja desde el jueves para resolver una interrupción global de sus servicios, Bloomberg aclaró que no hay pruebas de que ambos episodios estén conectados.

Tampoco hay certezas sobre una posible vinculación con la inteligencia artificial. El martes pasado, la FAA había anunciado la extensión nacional de una nueva herramienta llamada Smart, diseñada para asesorar a los controladores, según publicó The Washington Post. Si bien la empresa desarrolladora aseguró a The New York Times que la paralización no es resultado de su sistema, Mullin respondió ante la prensa que ese punto forma parte de lo que están analizando.

Aviones en el aire y pasajeros varados

La restricción impide únicamente los despegues, por lo que las aeronaves que ya estaban en vuelo continúan hasta su destino y aterrizan con normalidad. «Todos los vuelos están localizados», informó la FAA a Bloomberg. Hacia las 16.30 había más de 1.000 aviones en el aire rumbo a aeropuertos estadounidenses, según datos del sitio Flightradar24 citados por The New York Times.

El especialista en seguridad aérea Jeff Guzzetti explicó a NBC News que los pilotos están entrenados para volar sin comunicaciones y que existen sistemas de respaldo para estas contingencias. El experto calificó el episodio como «extraordinario» y reconoció que desconoce qué pudo originarlo.

El impacto en los pasajeros fue inmediato. A las 18 se registraban más de 10.000 vuelos demorados y otros 1.700 cancelados, según el portal FlightAware, citado por The New York Times. Para el resto de la jornada quedaban programados más de 30.000 despegues y aterrizajes, de acuerdo con la aplicación Flighty. Como referencia del volumen habitual de tránsito, el jueves habían pasado por los controles aeroportuarios unos 2,5 millones de personas, según la TSA.

Las demoras promedio superaban los 75 minutos en el aeropuerto de Newark. En Houston alcanzaban los 60 minutos y en la terminal O’Hare de Chicago llegaban a los 90 minutos, ambas cifras en aumento según el sistema de monitoreo de la FAA citado por Business Insider.